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بالفيديو.. مي حلمي تنهار بالبكاء بسبب تهديدها وزوجها بالسجن

Time منذ يوم
Views 2015
بالفيديو.. مي حلمي تنهار بالبكاء بسبب تهديدها وزوجها بالسجن

القاهرة (صدى):
بكت الإعلامية المصرية مي حلمي بسبب تعرضها هي وزوجها المصري محمد رشدي للتهديد بالسجن، بسبب خلاف مع منتج أعمال الأخير ، مما يستوجب تسديد 5 ملايين جنيه كشرط جزائي.

ونشرت مي حلمي مقطع فيديو عبر حسابها في إنستغرام موضحه بأنها قمت بتصوير الفيديو ليعرف الناس، بوجود أشخاص مؤذيين جداَ مردفة بأنه من غير أي سابق إنذار، استيقظت علي مكالمة تليفون بالتهديد بالطرد والحجز على جميع ممتلكاتها كل ده عشان فيه قضية تبع رشاد".

وأضافت: "حاجة تبع رشاد في الغناء.. تقريباً في مشكلة في العقد.. والمفروض كان المبلغ 5مليون والمبلغ قعد يطلع وينزل لحد برضه أما مش هيقدر يدفعه... واحد لسه بيبتدي حياته في الغناء.. عمره 30 سنة هيجيب منين مبلغ زي ده؟.. هو حاول أن يوسط ناس كتير ويقسط المبلغ.. لكن الشخص التاني كل همه إن الشخص الطيب المحترم يتحبس".

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
السامي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة هؤلاء بليت بهم الامة الاسلامية في هذا الزمان ويجب الوقوف بشدة في وجوههم وأبطال مخططاتهم
ع.ع.ش
هذا الظلم عندهم والعياذ بالله استعباد الحمد لله عزنا الله بالاسلام وحكومتنا والقيم الطيبه التي تربينا عليه اللهم صلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
السامي
السلام عليكم ورحمة الله
علي الحربي
حقيقة الباحة من أجمل مصايف مملكتنا الحبيبة وسكانها ناس محترمين جدا ومع ذلك تحتاج إلى لمسات حتى تكون أجمل من اهتمام بالطرق وخدمات في المنتزهات وفنادق وشاليهات لابد أن تكون أرقى وارخص

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