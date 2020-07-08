بالفيديو.. مي حلمي تنهار بالبكاء بسبب تهديدها وزوجها بالسجن

القاهرة (صدى):
بكت الإعلامية المصرية مي حلمي بسبب تعرضها هي وزوجها المصري محمد رشدي للتهديد بالسجن، بسبب خلاف مع منتج أعمال الأخير ، مما يستوجب تسديد 5 ملايين جنيه كشرط جزائي.
ونشرت مي حلمي مقطع فيديو عبر حسابها في إنستغرام موضحه بأنها قمت بتصوير الفيديو ليعرف الناس، بوجود أشخاص مؤذيين جداَ مردفة بأنه من غير أي سابق إنذار، استيقظت علي مكالمة تليفون بالتهديد بالطرد والحجز على جميع ممتلكاتها كل ده عشان فيه قضية تبع رشاد".
وأضافت: "حاجة تبع رشاد في الغناء.. تقريباً في مشكلة في العقد.. والمفروض كان المبلغ 5مليون والمبلغ قعد يطلع وينزل لحد برضه أما مش هيقدر يدفعه... واحد لسه بيبتدي حياته في الغناء.. عمره 30 سنة هيجيب منين مبلغ زي ده؟.. هو حاول أن يوسط ناس كتير ويقسط المبلغ.. لكن الشخص التاني كل همه إن الشخص الطيب المحترم يتحبس".