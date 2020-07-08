الكشف عن خسائر فادحة لتركيا في «الوطية» وتخبط وارتباك يصيب «اردوغان»

أنقرة (صدى):
تعرضت تركيا لخسائر جسيمة إثر قصف قاعدة الوطية الجوية في ليبيا كبدتها اكثر من 70 مليون دولار و13 قتيل تركي فضلاً عن عشرات المرتزقة وتدمير منظومة الدفاع التركية بالكامل .
وامتلأ طريق الشط في طرابلس بعشرات من سيارات الإسعاف التابعة للطب الميداني يرافقها حرس لدفن عشرات من جثث قتلى المعركة في مقبرة بطرابلس .
ويؤكد المشهد الليبي حالياً تمسك الليبيين واتحاد القبائل في مواجهة العدو التركي مؤكدين انه لا مكان لتركيا واعوانها على ارض ليبيا .
في المقابل ، يواجه الرئيس التركي " اردوغان " حالة من السخط الشعبي بعد موت جنود اتراك وخسائر الدولة المعتدية على دولة مسلمة في المنطقة ، ما أسفر عن حالة من الإرتباك والتخبط وسط اتهام مصر تارة بتنفيذ الغارات واتهام فرنسا تارة واتهام الإمارات تارة اخرى رغم إعلان الجيش الوطني الليبي مسؤوليته عن الهجمات .