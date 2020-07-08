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الكشف عن خسائر فادحة لتركيا في «الوطية» وتخبط وارتباك يصيب «اردوغان»

Time منذ 55 دقيقة
Views 1695
الكشف عن خسائر فادحة لتركيا في «الوطية» وتخبط وارتباك يصيب «اردوغان»

أنقرة (صدى):
تعرضت تركيا لخسائر جسيمة إثر قصف قاعدة الوطية الجوية في ليبيا كبدتها اكثر من 70 مليون دولار و13 قتيل تركي فضلاً عن عشرات المرتزقة وتدمير منظومة الدفاع التركية بالكامل .

وامتلأ طريق الشط في طرابلس بعشرات من سيارات الإسعاف التابعة للطب الميداني يرافقها حرس لدفن عشرات من جثث قتلى المعركة في مقبرة بطرابلس .

ويؤكد المشهد الليبي حالياً تمسك الليبيين واتحاد القبائل في مواجهة العدو التركي مؤكدين انه لا مكان لتركيا واعوانها على ارض ليبيا .

في المقابل ، يواجه الرئيس التركي " اردوغان " حالة من السخط الشعبي بعد موت جنود اتراك وخسائر الدولة المعتدية على دولة مسلمة في المنطقة ، ما أسفر عن حالة من الإرتباك والتخبط وسط اتهام مصر تارة بتنفيذ الغارات واتهام فرنسا تارة واتهام الإمارات تارة اخرى رغم إعلان الجيش الوطني الليبي مسؤوليته عن الهجمات .

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أحدث التعليقات

عبدالله
قطعوا الامدادات وهذه طريقة لابتزازهم علشان اعادة الصرف. لا اكثر ولا اقل. نفس الشي حصل مع كذا صحفي في الغرب. كلهم قلبوا ضد قطر بدون سابق انذار. اول ما ترجع الإمدادات يرجع المرتزق كما كان
عبدالله
قطعوا الامدادات وهذه طريقة لابتزازهم علشان اعادة الصرف. لا اكثر ولا اقل. نفس الشي حصل مع كذا صحفي في الغرب. كلهم قلبوا ضد قطر بدون سابق انذار. اول ما ترجع الإمدادات يرجع المرتزق كما كان
دآنـــــــہہ
هلا والله اخ راعي الحمد لله ربي يسعدك
دآنـــــــہہ
هلا والله اخ راعي الحمد لله ربي يسعدك
شمه
قرقر كثير مافي معلوم

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