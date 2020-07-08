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التأمينات الإجتماعية تدعو حديثي التخرج للإنضمام لبرنامج «النخبة»

Time منذ ساعة
Views 1697
التأمينات الإجتماعية تدعو حديثي التخرج للإنضمام لبرنامج «النخبة»

الرياض (صدى):
دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حديثي التخرج، للانضمام إلى برنامج النخبة.

وأوضحت المؤسسة عبر حسابها "تويتر" من خلال إنفوجراف توضيحي عن أهداف البرنامج، ومساره ومزاياه، موضحة بانه برنامج وظيفي يؤهل الكفاءات الواعدة من حديثي التخرج، وتسريع عملية بناء الكفاءات الخاصة.

وتابعت التأمينات الإجتماعية بأن هذا البرنامج يأتي في مسارين مسار الأعمال ومسار تقنية المعلومات، كما أن للبرنامج مزايا عديدة منها الحصول على راتب شهري وتأمين طبي ودورات تدريبية، والتدريب على رأس العمل.

وللتقديم والحصول على مزيد من المعلومات اضغط الرابط التالي من هنــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

عبدالله
قطعوا الامدادات وهذه طريقة لابتزازهم علشان اعادة الصرف. لا اكثر ولا اقل. نفس الشي حصل مع كذا صحفي في الغرب. كلهم قلبوا ضد قطر بدون سابق انذار. اول ما ترجع الإمدادات يرجع المرتزق كما كان
عبدالله
قطعوا الامدادات وهذه طريقة لابتزازهم علشان اعادة الصرف. لا اكثر ولا اقل. نفس الشي حصل مع كذا صحفي في الغرب. كلهم قلبوا ضد قطر بدون سابق انذار. اول ما ترجع الإمدادات يرجع المرتزق كما كان
دآنـــــــہہ
هلا والله اخ راعي الحمد لله ربي يسعدك
دآنـــــــہہ
هلا والله اخ راعي الحمد لله ربي يسعدك
شمه
قرقر كثير مافي معلوم

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