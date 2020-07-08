«الموانئ»: استقطاب 9 مستثمرين أجانب وإعادة هيكلة جميع العقود

الرياض (صدى):
أكد المهندس سعد الخلب رئيس الهيئة العامة للموانئ، اليوم الأربعاء، أن الهيئة تعمل على كيفية رفع الكفاءة التشغيلية للاستفادة من البنية التحتية، وإعادة هيكلة جميع العقود خلال الـ 18 شهرا القادمة؛ فضلًا عن استقطاب 9 مستثمرين أجانب وإجراء دراسات بالتعاون مع المستثمرين للتوسع في مناطق اللوجستيات وإعادة التصدير.
وأوضح رئيس الهيئة، أن موانئ المملكة استمرت بالعمل بكامل طاقتها الاستيعابية وكفاءتها ولم تتأثر بسبب الجائحة؛ لافتًا إلى ارتفاع استثمارات الهيئة مع القطاع الخاص بنسبة تزيد على 55% بنهاية العام الماضي، معربا عن تطلعه لرفعها إلى 90%في 2030.
وقال "الخلب" أن الهيئة تعمل على تطوير مقترحات القطاع الخاص ومن بينها قطاع الوكلاء الملاحيين الذي سيعمل على تسهيل عمل الوكلاء مع المستوردين والمصدرين؛ فيما نجحت منذ العام الماضي في جذب 9 مستثمرين أجانب للعمل في المملكة من بينهم أكبر المشغلين للخطوط الملاحية في العالم مما سيرفع من مستوى الخدمات المقدمة.