نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

«الموانئ»: استقطاب 9 مستثمرين أجانب وإعادة هيكلة جميع العقود

Time منذ ساعة
Views 1610
«الموانئ»: استقطاب 9 مستثمرين أجانب وإعادة هيكلة جميع العقود

الرياض (صدى):
أكد المهندس سعد الخلب رئيس الهيئة العامة للموانئ، اليوم الأربعاء، أن الهيئة تعمل على كيفية رفع الكفاءة التشغيلية للاستفادة من البنية التحتية، وإعادة هيكلة جميع العقود خلال الـ 18 شهرا القادمة؛ فضلًا عن استقطاب 9 مستثمرين أجانب وإجراء دراسات بالتعاون مع المستثمرين للتوسع في مناطق اللوجستيات وإعادة التصدير.

وأوضح رئيس الهيئة، أن موانئ المملكة استمرت بالعمل بكامل طاقتها الاستيعابية وكفاءتها ولم تتأثر بسبب الجائحة؛ لافتًا إلى ارتفاع استثمارات الهيئة مع القطاع الخاص بنسبة تزيد على 55% بنهاية العام الماضي، معربا عن تطلعه لرفعها إلى 90%في 2030.

وقال "الخلب" أن الهيئة تعمل على تطوير مقترحات القطاع الخاص ومن بينها قطاع الوكلاء الملاحيين الذي سيعمل على تسهيل عمل الوكلاء مع المستوردين والمصدرين؛ فيما نجحت منذ العام الماضي في جذب 9 مستثمرين أجانب للعمل في المملكة من بينهم أكبر المشغلين للخطوط الملاحية في العالم مما سيرفع من مستوى الخدمات المقدمة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

عبدالله
قطعوا الامدادات وهذه طريقة لابتزازهم علشان اعادة الصرف. لا اكثر ولا اقل. نفس الشي حصل مع كذا صحفي في الغرب. كلهم قلبوا ضد قطر بدون سابق انذار. اول ما ترجع الإمدادات يرجع المرتزق كما كان
عبدالله
قطعوا الامدادات وهذه طريقة لابتزازهم علشان اعادة الصرف. لا اكثر ولا اقل. نفس الشي حصل مع كذا صحفي في الغرب. كلهم قلبوا ضد قطر بدون سابق انذار. اول ما ترجع الإمدادات يرجع المرتزق كما كان
دآنـــــــہہ
هلا والله اخ راعي الحمد لله ربي يسعدك
دآنـــــــہہ
هلا والله اخ راعي الحمد لله ربي يسعدك
شمه
قرقر كثير مافي معلوم

أخر الأخبار

القابضة لتطوير التعليم تطرح 4 وظائف شاغرة بالرياض
القابضة لتطوير التعليم تطرح 4 وظائف شاغرة بالرياض
Time منذ دقيقتين Views 1075
إصابة الناقد «محمد سلامة» زوج الفنانة «مروة سالم» بكورونا
إصابة الناقد «محمد سلامة» زوج الفنانة «مروة سالم» بكورونا
Time منذ 14 دقيقة Views 1278
عبدالله المسند: توقعات بإستمرار الحالة المطرية الصيفية اليوم
عبدالله المسند: توقعات بإستمرار الحالة المطرية الصيفية اليوم
Time منذ 14 دقيقة Views 1290
ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي "برنت"
ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي "برنت"
Time منذ 16 دقيقة Views 1298
آخر تطورات مشروع «مسار» بعد حصر وإزالة 6 احياء عشوائية بمكة
آخر تطورات مشروع «مسار» بعد حصر وإزالة 6 احياء عشوائية بمكة
Time منذ 18 دقيقة Views 1354
«الصحة» توضح حقيقة انتقال الفيروس عبر المسابح
«الصحة» توضح حقيقة انتقال الفيروس عبر المسابح
Time منذ 26 دقيقة Views 1522
بالفيديو.. معركة شرسة بين أفعى وقائد شاحنة على طريق سريع
بالفيديو.. معركة شرسة بين أفعى وقائد شاحنة على طريق سريع
Time منذ 29 دقيقة Views 939
الصحة: عيادات تطمن في خدمتك عند شعورك بأحد أعراض كورونا
الصحة: عيادات تطمن في خدمتك عند شعورك بأحد أعراض كورونا
Time منذ 32 دقيقة Views 1379
وصول البرازيلي لوكاس ليما إلى جدة
وصول البرازيلي لوكاس ليما إلى جدة
Time منذ 44 دقيقة Views 1474
بالفيديو.. مي حلمي تنهار بالبكاء بسبب تهديدها وزوجها بالسجن
بالفيديو.. مي حلمي تنهار بالبكاء بسبب تهديدها وزوجها بالسجن
Time منذ 45 دقيقة Views 1385