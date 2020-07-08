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امتناع محكمة عن النطق بمعاقبة الشيخ عبد الله سالم الصباح

Time منذ ساعة
Views 2629
امتناع محكمة عن النطق بمعاقبة الشيخ عبد الله سالم الصباح

خالد الظفيري (صدى):
امتنعت محكمة الجنايات الكويتية، عن النطق بعقوبة الشيخ عبدالله سالم الأحمد الصباح، الذي تم اتهامه بالإساءة إلى الضابط صالح الراشد وإهانته من خلال مقطع صوتي منسوب إليه قبل عدة أشهر.

وفي السياق نفسه، قضت المحكمة، بإلزام الشيخ المتهم عبدالله الصباح بدفع كفالة مالية بقيمة 3000 دينار (أكثر من 9700 دولار)، والتعهد بالتزام حسن السيرة والسلوك لمدة سنتين.

وتجدر الإشارة إلى أن الامتناع عن النطق بالعقاب في القانون الكويتي هو تقدير من "المحكمة بأن الجاني ارتكب الجريمة المسندة إليه وثبتت إدانته بما يستوجب عقوبته فيما لو مضت المحكمة في المحاكمة إلا أنها قدرت أن تقف بالإجراءات عند هذا الحد لما رأته من توافر اعتبارات التخفيف".

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أحدث التعليقات

عبدالله
قطعوا الامدادات وهذه طريقة لابتزازهم علشان اعادة الصرف. لا اكثر ولا اقل. نفس الشي حصل مع كذا صحفي في الغرب. كلهم قلبوا ضد قطر بدون سابق انذار. اول ما ترجع الإمدادات يرجع المرتزق كما كان
عبدالله
قطعوا الامدادات وهذه طريقة لابتزازهم علشان اعادة الصرف. لا اكثر ولا اقل. نفس الشي حصل مع كذا صحفي في الغرب. كلهم قلبوا ضد قطر بدون سابق انذار. اول ما ترجع الإمدادات يرجع المرتزق كما كان
دآنـــــــہہ
هلا والله اخ راعي الحمد لله ربي يسعدك
دآنـــــــہہ
هلا والله اخ راعي الحمد لله ربي يسعدك
شمه
قرقر كثير مافي معلوم

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