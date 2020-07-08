نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

الجهات العليا ترفض السماح للمحاسبين القانونيين بالترافع في قضايا المنازعات الضريبية

Time منذ ساعتين
Views 1601
الجهات العليا ترفض السماح للمحاسبين القانونيين بالترافع في قضايا المنازعات الضريبية

الرياض (صدى):
أيدت جهات عليا قرار اللجنة المشكلة من " وزارتي العدل والتجارة ، والهيئة العامة للزكاه والدخل ، والهيئة السعودية للمحاسبين " برفض طلب هيئة المحاسبين القانونيين بالسماح لهم بالترافع في المنازعات الزكوية والضريبية .

وكانت هيئة المحاسبين تقدمت بالطلب استثناءً من نظام المحاماه للجهات العليا وكان مبررها عدم تحميل المكلفين اعباء مالية إضافية في تعيين محامين يحتاجون لفهم الوضع الزكوي والضريبي ، وفقاً لعكاظ .

وامرت الجهات العليا بتشكيل اللجنة التي قررت رفض الطلب لأنه سيسبب اختراق لنظام المحاماه وسيكون حجة لأي جهة بالتقدم بطلب للترافع امام الجهات القضائية ، مؤكدةان المبرر غير كافي .

Time واتساب

أحدث التعليقات

عبدالله
قطعوا الامدادات وهذه طريقة لابتزازهم علشان اعادة الصرف. لا اكثر ولا اقل. نفس الشي حصل مع كذا صحفي في الغرب. كلهم قلبوا ضد قطر بدون سابق انذار. اول ما ترجع الإمدادات يرجع المرتزق كما كان
عبدالله
قطعوا الامدادات وهذه طريقة لابتزازهم علشان اعادة الصرف. لا اكثر ولا اقل. نفس الشي حصل مع كذا صحفي في الغرب. كلهم قلبوا ضد قطر بدون سابق انذار. اول ما ترجع الإمدادات يرجع المرتزق كما كان
دآنـــــــہہ
هلا والله اخ راعي الحمد لله ربي يسعدك
دآنـــــــہہ
هلا والله اخ راعي الحمد لله ربي يسعدك
شمه
قرقر كثير مافي معلوم

أخر الأخبار

القابضة لتطوير التعليم تطرح 4 وظائف شاغرة بالرياض
القابضة لتطوير التعليم تطرح 4 وظائف شاغرة بالرياض
Time منذ دقيقة Views 1075
إصابة الناقد «محمد سلامة» زوج الفنانة «مروة سالم» بكورونا
إصابة الناقد «محمد سلامة» زوج الفنانة «مروة سالم» بكورونا
Time منذ 14 دقيقة Views 1278
عبدالله المسند: توقعات بإستمرار الحالة المطرية الصيفية اليوم
عبدالله المسند: توقعات بإستمرار الحالة المطرية الصيفية اليوم
Time منذ 14 دقيقة Views 1290
ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي "برنت"
ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي "برنت"
Time منذ 16 دقيقة Views 1298
آخر تطورات مشروع «مسار» بعد حصر وإزالة 6 احياء عشوائية بمكة
آخر تطورات مشروع «مسار» بعد حصر وإزالة 6 احياء عشوائية بمكة
Time منذ 17 دقيقة Views 1353
«الصحة» توضح حقيقة انتقال الفيروس عبر المسابح
«الصحة» توضح حقيقة انتقال الفيروس عبر المسابح
Time منذ 26 دقيقة Views 1522
بالفيديو.. معركة شرسة بين أفعى وقائد شاحنة على طريق سريع
بالفيديو.. معركة شرسة بين أفعى وقائد شاحنة على طريق سريع
Time منذ 29 دقيقة Views 936
الصحة: عيادات تطمن في خدمتك عند شعورك بأحد أعراض كورونا
الصحة: عيادات تطمن في خدمتك عند شعورك بأحد أعراض كورونا
Time منذ 32 دقيقة Views 1379
وصول البرازيلي لوكاس ليما إلى جدة
وصول البرازيلي لوكاس ليما إلى جدة
Time منذ 44 دقيقة Views 1474
بالفيديو.. مي حلمي تنهار بالبكاء بسبب تهديدها وزوجها بالسجن
بالفيديو.. مي حلمي تنهار بالبكاء بسبب تهديدها وزوجها بالسجن
Time منذ 45 دقيقة Views 1380