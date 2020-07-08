الجنسنج علاج عشبي فعال لعلاج الأرق وتحسين النوم

أميرة خالد (صدى):
يعاني الكثيرون من الأرق والحرمان من النوم، إلا أن حل هذة المشكلة يأتي من تعديلات بسيطة في النظام الغذائي، سيسهم ذلك في تحسين جودة النوم، وبحسب الدراسات العلمية أن تناول الجنسنج الأحمر لـ مرات يوميا له تأثير جيد في هذة الحالة.
وقالت دراسة حديثة بأنه، تم إعطاء 15 مشاركا سليما تتراوح أعمارهم بين 15 و37 عاما 1500 ملليغرام من الجينسنغ الأحمر عن طريق الفم ثلاث مرات يوميا لمدة سبعة أيام لتقييم الآثار المحتملة للجينسنغ على جودة النوم، مع قياس اضطرابات النوم لديهم قبل تناول الجنسنج وبعد 7 أيام من تناوله.
ووجد الباحثون أن فعالية النوم زادت بشكل كبير وانخفض وقت الاستيقاظ بشكل ملحوظ بعد الحصول على مكملات الجينسنغ.