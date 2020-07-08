ترتيب هدافي الحذاء الذهبي الأوروبي: ليفاندوفسكي يحافظ على الصدارة

وكالات (صدى):
يستمر البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، في الحفاظ على صدارة ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي.
وتمكن كريستيانو رونالدو من الصعود للمركز الرابع في ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي برصيد 52 نقطة من 26 هدفا، فيما لا يزال ليفاندوفسكي متصدرا بـ68 نقطة من 34 هدفا، متقدما على الإيطالي تشيرو إيموبيلي، هداف لاتسيو، الذي يملك 58 نقطة و29 هدفا.
ويحتل المركز الثالث الألماني تيمو فيرنر، هداف لايبزيغ الألماني، الذي أنهى الموسم بدوره وسجل 28 هدفا ويملك 56 نقطة.
ويحتل ليونيل ميسي، المركز السابع برصيد 44 نقطة من 22 هدفا، وعلى بعد 4 جولات من نهاية الدوري الإسباني.