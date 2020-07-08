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ترتيب هدافي الحذاء الذهبي الأوروبي: ليفاندوفسكي يحافظ على الصدارة

Time منذ 13 دقيقة
Views 1263
ترتيب هدافي الحذاء الذهبي الأوروبي: ليفاندوفسكي يحافظ على الصدارة

وكالات (صدى):
يستمر البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، في الحفاظ على صدارة ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي.

وتمكن كريستيانو رونالدو من الصعود للمركز الرابع في ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي برصيد 52 نقطة من 26 هدفا، فيما لا يزال ليفاندوفسكي متصدرا بـ68 نقطة من 34 هدفا، متقدما على الإيطالي تشيرو إيموبيلي، هداف لاتسيو، الذي يملك 58 نقطة و29 هدفا.

ويحتل المركز الثالث الألماني تيمو فيرنر، هداف لايبزيغ الألماني، الذي أنهى الموسم بدوره وسجل 28 هدفا ويملك 56 نقطة.

ويحتل ليونيل ميسي، المركز السابع برصيد 44 نقطة من 22 هدفا، وعلى بعد 4 جولات من نهاية الدوري الإسباني.

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أحدث التعليقات

طالب الجنان
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم أغفر لنا وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
طالب الجنان
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم أغفر لنا وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
طالب الجنان
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم أغفر لنا وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
تركي ابن حميد
عفوا كلمة الى مثواه الاخير لا تجوز شرعا ... حيث ان القبر ليس المثوى الخير فهناك حساب وعقاب اما الى الجنة او الى النار والعياذ بالله.
مطر الاسود
ليس هناك مكان دخلتموه في الوطن العربي ايها الفرس المجوس الا حل به الخراب والدمار وعلى كل صعيد ولا ادري على ماذا هم صابرون عليكم وعلى ماذا يحبونكم على حد زعمكم؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!

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