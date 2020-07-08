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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنورة، الرياض، نجران والأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة كذلك على طول الساحل الغربي للمملكة، وتكون السماء غائمة جزئيًا على جنوب وجنوب غرب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الا ليت الشباب يعود يوما لاخبره بما فعل المشيب .. ما طلعتي ايام الشباب
ابو عمار
ههههههههههههههههه امحق سلفي ما يسوى عليهم
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
كيف يعني
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب طيب
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه

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