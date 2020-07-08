الحل لمواجهة كورونا بعد إعلان الصحة العالمية انتقاله بالهواء

لندن (صدى):
كشف رئيس جمعية زويال سواسييتي في لندن، الحائز على جائزة نوبل للكيمياء، " فينكي رامكريشنان " عن الحل للوقاية من فيروس كورونا، بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية انتقاله بالهواء.
ولخص رامكريشنان الحل قائلًا: " رفض وضع الكمامة لمكافحة جائحة كوفيد-19 بات كالقيادة في حال سكر " .
وأضاف: " في الماضي كان من الطبيعي تناول بعض الكؤوس والعودة إلى المنزل وكان من الطبيعي قيادة السيارة من دون وضع حزام أمان. اليوم هذان التصرفان يعتبران منافيين للسلوكيات الاجتماعية وعدم وضع كمامة عند الخروج بين الناس يجب أن يصنف في الخانة نفسها " .
وتابع: " عندما نضع جميعًا الكمامة نحمي بعضنا البعض وأنفسنا، لم يتم القضاء على الفيروس بعد " .
اقرأ أيضًا: