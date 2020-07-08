نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

الحل لمواجهة كورونا بعد إعلان الصحة العالمية انتقاله بالهواء

Time منذ ساعة
Views 2210
الحل لمواجهة كورونا بعد إعلان الصحة العالمية انتقاله بالهواء

لندن (صدى):
كشف رئيس جمعية زويال سواسييتي في لندن، الحائز على جائزة نوبل للكيمياء، " فينكي رامكريشنان " عن الحل للوقاية من فيروس كورونا، بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية انتقاله بالهواء.

ولخص رامكريشنان الحل قائلًا: " رفض وضع الكمامة لمكافحة جائحة كوفيد-19 بات كالقيادة في حال سكر " .

وأضاف: " في الماضي كان من الطبيعي تناول بعض الكؤوس والعودة إلى المنزل وكان من الطبيعي قيادة السيارة من دون وضع حزام أمان. اليوم هذان التصرفان يعتبران منافيين للسلوكيات الاجتماعية وعدم وضع كمامة عند الخروج بين الناس يجب أن يصنف في الخانة نفسها " .

وتابع: " عندما نضع جميعًا الكمامة نحمي بعضنا البعض وأنفسنا، لم يتم القضاء على الفيروس بعد " .

اقرأ أيضًا:

منظمة الصحة العالمية تقر بانتقال فيروس كورونا عبر الهواء

أمريكا تنسحب من منظمة الصحة العالمية رسميًا

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
الا ليت الشباب يعود يوما لاخبره بما فعل المشيب .. ما طلعتي ايام الشباب
ابو عمار
ههههههههههههههههه امحق سلفي ما يسوى عليهم
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
كيف يعني
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب طيب
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه

أخر الأخبار

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
Time منذ ساعة Views 1637
أسعار الذهب اليوم الأربعاء
أسعار الذهب اليوم الأربعاء
Time منذ ساعة Views 1561
الحل لمواجهة كورونا بعد إعلان الصحة العالمية انتقاله بالهواء
الحل لمواجهة كورونا بعد إعلان الصحة العالمية انتقاله بالهواء
Time منذ ساعة Views 2210
بالصورة..محمد رمضان يرتدي ساعة تضم أكثر من 1000 ماسة
بالصورة..محمد رمضان يرتدي ساعة تضم أكثر من 1000 ماسة
Time منذ ساعة Views 1481
تفاصيل مكالمة هاتفية بين الأمير خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني
تفاصيل مكالمة هاتفية بين الأمير خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني
Time منذ ساعتين Views 1935
عرض سعودي للأرجنتيني نيكولاس خيمينيز
عرض سعودي للأرجنتيني نيكولاس خيمينيز
Time منذ 3 ساعات Views 2424
التونسي محمد الهاشمي للحمدين: " ألستم عربًا! "
التونسي محمد الهاشمي للحمدين: " ألستم عربًا! "
Time منذ 3 ساعات Views 3285
حالة رعب في هولندا بعد العثور على غرفة تعذيب مجهزة بمشارط وأصفاد
حالة رعب في هولندا بعد العثور على غرفة تعذيب مجهزة بمشارط وأصفاد
Time منذ 3 ساعات Views 1160
لاعب ريال مدريد يخوض تجربة التعافي بالحجامة
لاعب ريال مدريد يخوض تجربة التعافي بالحجامة
Time منذ 4 ساعات Views 2568
تأجيل نتيجة جلسة الإفراج المشروط عن حميدان التركي
تأجيل نتيجة جلسة الإفراج المشروط عن حميدان التركي
Time منذ 4 ساعات Views 3739