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تفاصيل مكالمة هاتفية بين الأمير خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني

Time منذ 57 دقيقة
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تفاصيل مكالمة هاتفية بين الأمير خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني

الرياض (صدى):
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع يوم أمس اتصالا هاتفيا من معالي وزير الدفاع البريطاني السيد بن والاس جرى خلاله بحث الشراكة بين البلدين وخصوصا في المجال الدفاعي، وما يبذله البلدان من مجهودات لتعزيز الأمن الإقليمي والدولي.

وأبدى وزير الدفاع البريطاني عن تقدير بلاده لدور المملكة في التصدي لمهددات الاستقرار في المنطقة وخصوصا فيما يتعلق بحماية الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة فيها، كما أكد حرص حكومة بلاده على تعزيز العلاقات الدفاعية بين البلدين الصديقين لا سيما في مجال الصادرات العسكرية للمملكة.

وأعرب سمو نائب وزير الدفاع من جهته عن تقدير حكومة المملكة العربية السعودية لحكومة المملكة المتحدة الصديقة والحرص على تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين والذي يعد التعاون الدفاعي من نتائجها.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن امرأة يأمرها زوجها بالسجود له في حالة دخوله المنزل وخروجه عملاً بالحديث الذي يزعم أنه روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أوجب السجود على المرأة لزوجها ، فهل هو محق في ذلك أم لا وهل هذا الحديث صحيح أم لا ؟ فأجاب : " أما أمره إياك بالسجود له فلا سمع له ولا طاعة في ذلك ، وهو أمر بالكفر والشرك ، وأما قوله إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن تسجد المرأة لزوجها فقد كذب في هذا ، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ) من حقه عليها ، وهو كاذب فيما قاله ، وفيما نسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام " انتهى . " فتاوى نور على الدرب " لابن عثيمين . يعني : أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة أن تسجد لزوجها ، وذلك لأن السجود لمخلوق ممنوع شرعا . يعني ما فعلته المراءه الجزائريه لا يجوز شرعا والله أعلم
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