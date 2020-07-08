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التونسي محمد الهاشمي للحمدين: " ألستم عربًا! "

Time منذ 11 دقيقة
Views 1297
التونسي محمد الهاشمي للحمدين: " ألستم عربًا! "

تونس (صدى):
استنكر السياسي التونسي محمد الهاشمي، ترويج قناة الفتنة القطرية " الجزيرة " لمليشيا الحوثي الإرهابية، وهجماتها البائسة ضد المملكة.

وقال الهاشمي موجهًا رسالته للنظام القطري: " عيب عليكم يا أمير قطر ما تقومون له من ترويج إعلامي سخي لميليشيات ايران في اليمن، عيب عليكم أن تصبحوا الراعي الإعلامي الأول لعبد الملك الحوثي، ألستم عربًا " .

يذكر أن الهاشمي، ساند قطر منذ بدايات الأزمة الخليجية، وأنشأ قناة المستقلة التي تبث برامج حوارية مثيرة للجدل، منذ أواخر التسعينيات، قبل أن يظهر اسمه في الحراك السياسي الذي شهدته تونس بعد 2011، وبدأ مؤخرا في توجيه الانتقادات لتنظيم الحمدين.

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أحدث التعليقات

أبو كنان
يا أختي: اتقي الله واحفظي لسانك... وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم
أبو كنان
وتستمر أزمة شكاوى اللاعبين على الاتحاد ! خسارة فنية وخسارة مادية وخسارة سمعة ولك الله يا اتحاد
ابو عمار
العراق يحتاج الى ثوره كبيره وعنيفه تسيل فيها دماء كثيره لتخلص من عملاء ايران في العراق والا لن يتغير الوضع الى الاحسن فمنذو استلام اتباع ايران زمام الامور والعراق منحدر للحضيض و سيستمر وهذا اتفاق بين امريكا وايران
. راعــي الـددســـن .
الله يشـافيه ويعـافيـه ممـا فيـه .
ابو عمار
لانه يعرف ان لا يوجد من يتجراء يرد عليه فأيران تحكم العراق من خلال اتباعها من العراقيين سواء في الحكومه او الاحزاب

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