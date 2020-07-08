التونسي محمد الهاشمي للحمدين: " ألستم عربًا! "

تونس (صدى):
استنكر السياسي التونسي محمد الهاشمي، ترويج قناة الفتنة القطرية " الجزيرة " لمليشيا الحوثي الإرهابية، وهجماتها البائسة ضد المملكة.
وقال الهاشمي موجهًا رسالته للنظام القطري: " عيب عليكم يا أمير قطر ما تقومون له من ترويج إعلامي سخي لميليشيات ايران في اليمن، عيب عليكم أن تصبحوا الراعي الإعلامي الأول لعبد الملك الحوثي، ألستم عربًا " .
يذكر أن الهاشمي، ساند قطر منذ بدايات الأزمة الخليجية، وأنشأ قناة المستقلة التي تبث برامج حوارية مثيرة للجدل، منذ أواخر التسعينيات، قبل أن يظهر اسمه في الحراك السياسي الذي شهدته تونس بعد 2011، وبدأ مؤخرا في توجيه الانتقادات لتنظيم الحمدين.