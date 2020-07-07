بالفيديو..تركي مصاب بكورونا يصارع الموت بعد رفض المستشفى استقباله

أنقرة (صدى):
وثق مقطع فيديو، حالة مصاب بفيروس كورونا في تركيا، بعد رفض مستشفى استقباله، نظرًا لاكتظاظها بالمصابين.
وفي الوقت الذي يعتم فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الأعداد الحقيقية للمصابين، والتهاون في فرض الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة مواطنيه، أكدت مصادر تركية أن الفيروس متفشي بقوة بمدينة " بطمان ".
وينشغل الرئيس التركي حاليًا عن مصالح شعبه، بكيفية فرض قيود على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، المتنفس الوحيد للشباب، وحظر عدد من الحسابات المعارضة له على هذه المواقع.
ويحاول أردوغان السيطرة على التمرد الواسع على حكمه مع قرب الانتخابات المقبلة.