مصر تُعلن استمرار الخلاف مع إثيوبيا رغم تواصل المفاوضات

وكالات (صدى):
كشفت مصر، عن استمرار الخلافات حول سد النهضة، عقب انتهاء محادثات اليوم الخامس، اليوم الثلاثاء.
وأكدت وزارة الري المصرية، أنه تم عقد اجتماعين على التوازي للفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاب، لتقريبو جهات النظ حول اتفاق ملء وتشغيل السد.
واتضح في الاجتماعين، استمرار الخلافات بين الدول الثلاث في معالجة إجراءات مجابهة فترات الجفاف و الجفاف الممتد و السنوات شحيحة الإيراد خلال كل من الملء والتشغيل .
كما أشارت إلى خلافات بشأن قواعد إعادة الملء بعد فترات الجفاف الممتد حيث سوف تكون السدود عند أدنى مناسيب للتشغيل، مشددة على أن مصر تتمسك بتطبيق قواعد معينة لإعادة الملء الا أن إثيوبيا تتمسك بتطبيق نفس قواعد الملء الأول.
وأوضحت أن إثيوبيا رفضت إدراج منحنى التشغيل السنوى للسد بالاتفاق في إطار تمسكها بالانفراد بتغيير قواعد التشغيل بطريقة أحادية و بإرادة منفردة ثم تبلغ بها دول المصب الأمر الذي رفضته كل من السودان و مصر.