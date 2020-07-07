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5 إجراءات أساسية لحماية مصادر المياه في المملكة

Time منذ ساعتين
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5 إجراءات أساسية لحماية مصادر المياه في المملكة

عادل الحربي (صدى):
كفّل نظام المياه، خمسة تدابير أساسية لحماية مصادر المياه في المملكة، إذ تضمن الآتي:

• يُحظر القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه وبناها الأساسية.

• إلزام المرخص له بوضع مسافة فاصلة آمنة بين شبكات تجميع مياه الصرف ومصادر المياه.

• إلزام وزارات الطاقة والصناعة والشؤون البلدية بمنع تسرب المواد الهيدروكربونية والسامة.

• إشعار البيئة حال تسربها ومعالجتها وإيقاف آثاراه البيئية والصحية.

• اتخاذ جميع التدابير اللازمة؛ لتفادي تسرب مياه الصرف لمصادر المياه أو أنظمة نقلها أو تزويعها أو خزاناتها.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
طـــــــيب درينا.
ابو محمد 😎
طيب يا شي حااا ..
ابو محمد 😎
طيب يا شي حااا ..
العجلاني
لاوالله ما وحشتينا الا ارتحنا من صياحك ومن غثاك بكره فيه حفره ما عاد فيها حامض طعمه يقول
. راعــي الـددســـن .
حذفت جميع مقاطع الفيديو الخاصة بها على تطبيق "تيك توك" لِأنــها خافــت مـن أبو زعــــــــــــــــبل .🤣🤣.

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