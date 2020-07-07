5 إجراءات أساسية لحماية مصادر المياه في المملكة

عادل الحربي (صدى):
كفّل نظام المياه، خمسة تدابير أساسية لحماية مصادر المياه في المملكة، إذ تضمن الآتي:
• يُحظر القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصادر المياه وبناها الأساسية.
• إلزام المرخص له بوضع مسافة فاصلة آمنة بين شبكات تجميع مياه الصرف ومصادر المياه.
• إلزام وزارات الطاقة والصناعة والشؤون البلدية بمنع تسرب المواد الهيدروكربونية والسامة.
• إشعار البيئة حال تسربها ومعالجتها وإيقاف آثاراه البيئية والصحية.
• اتخاذ جميع التدابير اللازمة؛ لتفادي تسرب مياه الصرف لمصادر المياه أو أنظمة نقلها أو تزويعها أو خزاناتها.