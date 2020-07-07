نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

تشيلسي يفوز على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

Time منذ ساعتين
Views 1591
تشيلسي يفوز على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

وكالات (صدى):
فاز تشيلسي على حساب كريستال بالاس، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة أقيمت على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي.

وافتتح البلوز أهداف اللقاء سريعًا، بواسطة أوليفيه جيرو، بعد تمريرة رائعة من ويليان في الدقيقة السادسة، ثم أضاف كريستيان بوليسيتش هدفًا ثانيًا، في الدقيقة 27.

وأطلق ويلفريد زاها صاروخًا بقدمه اليمنى، سكن شباك كيبا في الدقيقة الـ34، في حين عزز تشيلسي تقدمه بهدف البديل تامي أبراهام في الدقيقة 71، لكن كريسيتان بنتيكي قلص الفارق، بعدها بدقيقة واحدة.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، أرسل زاها كرة عرضية ارتقى لها دان مسددًا رأسية اصطدمت بالقائم، لينتهي اللقاء بعدها بفوز تشيلسي 3-2.

واحتل تشيلسي المركز الثالث، بعد أن ارتفع رصيده من النقاط إلى النقطة 60، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة 42 في المركز الرابع.

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
طـــــــيب درينا.
ابو محمد 😎
طيب يا شي حااا ..
ابو محمد 😎
طيب يا شي حااا ..
العجلاني
لاوالله ما وحشتينا الا ارتحنا من صياحك ومن غثاك بكره فيه حفره ما عاد فيها حامض طعمه يقول
. راعــي الـددســـن .
حذفت جميع مقاطع الفيديو الخاصة بها على تطبيق "تيك توك" لِأنــها خافــت مـن أبو زعــــــــــــــــبل .🤣🤣.

أخر الأخبار

مولود يلتقط وسيلة منع حمل أمه
مولود يلتقط وسيلة منع حمل أمه
Time منذ 34 دقيقة Views 688
الشعلان : هل إختيار اللاعبين ضمن أفضل لاعبين في آسيا لكثرة المشاركات ام النجومية
الشعلان : هل إختيار اللاعبين ضمن أفضل لاعبين في آسيا لكثرة المشاركات ام النجومية
Time منذ 44 دقيقة Views 334
محترفا الوحدة يصلان إلى المملكة
محترفا الوحدة يصلان إلى المملكة
Time منذ 51 دقيقة Views 1437
فؤاد أنور : كان هناك بعض الإعلام يفضل لاعبين وكان يفرض بعض اللاعبين من قوته
فؤاد أنور : كان هناك بعض الإعلام يفضل لاعبين وكان يفرض بعض اللاعبين من قوته
Time منذ 51 دقيقة Views 215
عيسى الروقي : قرار منع التجديد مع اللاعب اللي مستفيد منه نادي واحد وهو النصر
عيسى الروقي : قرار منع التجديد مع اللاعب اللي مستفيد منه نادي واحد وهو النصر
Time منذ 58 دقيقة Views 308
عبدالله فوال : من قوة شخصية صالح النعيمة قال للحكم قبل المباراة فتح عينك كويس
عبدالله فوال : من قوة شخصية صالح النعيمة قال للحكم قبل المباراة فتح عينك كويس
Time منذ 58 دقيقة Views 341
أندريه كاريلو : «أهلاً جماهير الهلال اشتقت إليكم.. أراكم قريبًا»
أندريه كاريلو : «أهلاً جماهير الهلال اشتقت إليكم.. أراكم قريبًا»
Time منذ ساعة Views 1649
السفير الإيراني يستفز العراقيين
السفير الإيراني يستفز العراقيين
Time منذ ساعة Views 2586
بالصور..الهلال يتدرّب على فترتين
بالصور..الهلال يتدرّب على فترتين
Time منذ ساعة Views 1660
مصر تُعلن استمرار الخلاف مع إثيوبيا رغم تواصل المفاوضات
مصر تُعلن استمرار الخلاف مع إثيوبيا رغم تواصل المفاوضات
Time منذ ساعة Views 1652