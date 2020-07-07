تشيلسي يفوز على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

وكالات (صدى):
فاز تشيلسي على حساب كريستال بالاس، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة أقيمت على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي.
وافتتح البلوز أهداف اللقاء سريعًا، بواسطة أوليفيه جيرو، بعد تمريرة رائعة من ويليان في الدقيقة السادسة، ثم أضاف كريستيان بوليسيتش هدفًا ثانيًا، في الدقيقة 27.
وأطلق ويلفريد زاها صاروخًا بقدمه اليمنى، سكن شباك كيبا في الدقيقة الـ34، في حين عزز تشيلسي تقدمه بهدف البديل تامي أبراهام في الدقيقة 71، لكن كريسيتان بنتيكي قلص الفارق، بعدها بدقيقة واحدة.
وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، أرسل زاها كرة عرضية ارتقى لها دان مسددًا رأسية اصطدمت بالقائم، لينتهي اللقاء بعدها بفوز تشيلسي 3-2.
واحتل تشيلسي المركز الثالث، بعد أن ارتفع رصيده من النقاط إلى النقطة 60، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة 42 في المركز الرابع.