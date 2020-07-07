منظمة الصحة العالمية تقر بانتقال فيروس كورونا عبر الهواء

وكالات (صدى):
أقرت منظمة الصحة العالمية، بأن فيروس كورونا المستجد ينتقل عن طريق الهواء، عبر جسيمات صغيرة للغاية.
وجاء اعتراف "ألصحة العالمية"، بعد رسالة عدد كبير من العلماء إليها أكدوا خلالها أن الفيروس ينتقل بالهواء.
وقالت بينيديتا أليغرانتسي الخبيرة بالمنظمة، إن " المنظمة تعتقد أنها كانت منفتحة على الأدلة على طرق انتقال الفيروس المستجد ".
وفي وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية: إن الفيروس ينتقل في الأساس من شخص إلى آخر من خلال الرذاذ الصغير الذي يخرج من أنف أو فم الشخص المصاب عند التحدث أو السعال أو العطس، وهو ما عدّلته في تصريحها اليوم الثلاثاء.
اقرأ أيضًا: