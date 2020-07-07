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منظمة الصحة العالمية تقر بانتقال فيروس كورونا عبر الهواء

Time منذ ساعتين
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منظمة الصحة العالمية تقر بانتقال فيروس كورونا عبر الهواء

وكالات (صدى):
أقرت منظمة الصحة العالمية، بأن فيروس كورونا المستجد ينتقل عن طريق الهواء، عبر جسيمات صغيرة للغاية.

وجاء اعتراف "ألصحة العالمية"، بعد رسالة عدد كبير من العلماء إليها أكدوا خلالها أن الفيروس ينتقل بالهواء.

وقالت بينيديتا أليغرانتسي الخبيرة بالمنظمة، إن " المنظمة تعتقد أنها كانت منفتحة على الأدلة على طرق انتقال الفيروس المستجد ".

وفي وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية: إن الفيروس ينتقل في الأساس من شخص إلى آخر من خلال الرذاذ الصغير الذي يخرج من أنف أو فم الشخص المصاب عند التحدث أو السعال أو العطس، وهو ما عدّلته في تصريحها اليوم الثلاثاء.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
طـــــــيب درينا.
ابو محمد 😎
طيب يا شي حااا ..
ابو محمد 😎
طيب يا شي حااا ..
العجلاني
لاوالله ما وحشتينا الا ارتحنا من صياحك ومن غثاك بكره فيه حفره ما عاد فيها حامض طعمه يقول
. راعــي الـددســـن .
حذفت جميع مقاطع الفيديو الخاصة بها على تطبيق "تيك توك" لِأنــها خافــت مـن أبو زعــــــــــــــــبل .🤣🤣.

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