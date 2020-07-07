الشباب يواصل تطبيق اليوم المتكامل

ماجد محمد (صدى):
واصل فريق نادي الشباب اليوم الثلاثاء، تدريبات اليوم المتكامل تحت قيادة المدير الفني لويس غارسيا.
وبدأت تدريبات الفترة الصباحية بتجمع اللاعبين في النادي الساعة التاسعة صباحًا، وتناولوا وجبة الإفطار في المعسكر، ثم انطلقت التدريبات الساعة العاشرة في الصالة الرياضية.
وطبق اللاعبين تدريبات تقوية العضلات والمرونة تحت إشراف مدرب اللياقة، عقب ذلك تناولوا وجبة الغداء.وفي الفترة المسائية انطلقت التدريبات الساعة السابعة مساء على ملعب النادي.
وأخضع المدرب اللاعبين لتمارين لياقية مكثفة لرفع المعدل اللياقي، ثم طبقوا بعض الجمل الفنية، تلاها المدرب بتقسيمة على ثلثي الملعب شهدت تطبيق جمل فنية وتكتيكية منوعة.