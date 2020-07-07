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مصادرة و إتلاف 70 عربة خشبية للباعة الجائلين في حوش بكر بمكة المكرمة

Time منذ 9 دقائق
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مصادرة و إتلاف 70 عربة خشبية للباعة الجائلين في حوش بكر بمكة المكرمة

مكة المكرمة (صدى):
واصلت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، وشعبة الضبط الإداري، الحملة الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية في حوش بكر بشارع المنصور.

حيث أتلف 70 عربة خشبية تستخدم من قبل الباعة الجائلين وإزالة المباسط العشوائية المخالفة والعمل على تنظيف المنطقة بالكامل .

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن بن محمد وقاد أن البلدية نفذت العديد من الحملات الميدانية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بهدف القضاء على الظواهر السلبية وغير الحضارية التي تشكل خطراً على الصحة العامة .

حيث قبض على بعض مخالفي أنظمة الإقامة و العمل وتسليمهم لجهة الاختصاص، ورفع أكثر من 80 طناً من الأثاث القديم و الملابس المستخدمة، و حمولة 30 طناً من الملابس و الأحذية الجديدة و الإكسسوارات.

وأكَّد أن الحملات الميدانية مستمرة على المناطق العشوائية لتصحيح الظواهر السلبية، وتعزيز الإجراءات الوقائية للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين و المقيمين بمكة المكرمة .

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييف،، الخوف أن المساكين أصبحو فعل ماضي مبني للمجهول..
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييف،، الخوف أن المساكين أصبحو فعل ماضي مبني للمجهول..
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييف هذا الزاير اللي الله لا يحييه،وفعلا غير مرحب به..
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييف هذا الزاير اللي الله لا يحييه،وفعلا غير مرحب به..
د محمد ماجد بخش
تقطيع وإعادة تمثيل الفترات البنائية المعبر عن التوزيع الثقالي النووي الجديد الذي قدمه اليابان في صورة تمثيل بروتوني موازي، لم ولن يحل المشكلة النووية المفتقدة والمغيبة قسرا في تمثيل التوزيع الإلكتروني التعاملي للعناصر.

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