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هيفاء وهبي: محمد وزيري فشل في إثبات زواجي منه أمام المحكمة

Time منذ 12 ساعة
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هيفاء وهبي: محمد وزيري فشل في إثبات زواجي منه أمام المحكمة

بيروت (صدى):
أكدت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أن مدير أعمالها السابق محمد وزيري فشل في إثبات زواجها منه خلال الفترة الماضية.

وكان "وزيري" قد تقدم بدعوى ضدها لإثبات زواجه منها، فيما أكدت هيفاء أن محكمة الأسرة رفضت طلب تأجيل القضية مجددًا، بعدما تم تأجيلها في الجلسة الماضية، بناءً على طلب محامي وزيري، لعدم وجود عقد الزواج الذي طلب القاضي رؤيته.

وقالت ” هيفاء “: " اليوم كانت الجلسة بمحكمة الأسرة التي لجأ لها أخونا، ليغصبني على أنه متزوج مني، ومن المفروض أن يقدّم لها أصل عقد الزواج والشهود “ .

وأضافت: “محاميه فشل بتقديم الأوراق التي أجّل بسببها الجلسة الماضية، ولما سأله القاضي عن الشهود.. حاول التأجيل إلى حين جلبهم، لكن القاضي رفض، وحُجزت القضية للحكم.. الحمدالله “.

يذكر أن هيفاء، قامت برفع دعوى تتهمه فيها بسرقة 62 مليون جنيه منها، مستغلًا التوكيل الذي حررته في وقت سابق له، ليتصرف بالنيابة عنها أثناء تواجدها خارج مصر، بشأن التعاقد على الحفلات وغيرها من أمور العمل بينهما.

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أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله لايبلانا ولا يبلابنا
مشبب محمد القحطاني
الله يعز دولتنا وحكامنا ، ال سعود هم فخر العرب والمسلمين
كامل العنزي
انت اكبر منافق يالهاشمي معروف تاريخك الاسود حرباء متلونه السعوديه منصوره بحول الله بملكها وشعبها
سوالف عجب
ستفرج ان شاء الله

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