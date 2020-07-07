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تركيا تبدأ بيع الكهرباء لغرب ليبيا بعد تدميرها عشرات المحطات

Time منذ 23 دقيقة
Views 1356
تركيا تبدأ بيع الكهرباء لغرب ليبيا بعد تدميرها عشرات المحطات

وكالات (صدى):
يبدو أن تركيا بدأت في تحقيق أهدافها بعد التدخل السافر في ليبيا، إذ أعلنت شركة تركية اليوم الثلاثاء، أنها ستبدأ إمداد غرب ليبيا بالطاقة.

وقالت رئيسة القطاع التجاري في شركة كاراداينيز“القابضة، زينب حرزي، إن ” الشركة تعتزم إرسال فريقها إلى ليبيا خلال أسابيع، وقد تبدأ إمداد غرب ليبيا بالكهرباء في غضون 30 يوما “.

يأتي ذلك بعد اندلاع المعارك غرب ليبيا وتسببها في دمار كلي لعشرات محطات الكهرباء، وشبكات التوزيع، ما أغرق المنطقة في ظلام تام.

يذكر أن الشركة متخصصة في إنتاج وبيع الكهرباء من سفن راسية قبالة الساحل، فيما قال "حرزي" أن الشركة ” قد تورد الكهرباء عن طريق ميناءي غرب طرابلس (الخمس ومصراتة)“ .

وأضافت أن ” حكومة طرابلس (الوفاق) تستهدف شراء الكهرباء إلى أن تعود المحطات المحلية للعمل، وهو ما قد يستغرق ستة أشهر " .

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييف،، الخوف أن المساكين أصبحو فعل ماضي مبني للمجهول..
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييف،، الخوف أن المساكين أصبحو فعل ماضي مبني للمجهول..
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييف هذا الزاير اللي الله لا يحييه،وفعلا غير مرحب به..
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييف هذا الزاير اللي الله لا يحييه،وفعلا غير مرحب به..
د محمد ماجد بخش
تقطيع وإعادة تمثيل الفترات البنائية المعبر عن التوزيع الثقالي النووي الجديد الذي قدمه اليابان في صورة تمثيل بروتوني موازي، لم ولن يحل المشكلة النووية المفتقدة والمغيبة قسرا في تمثيل التوزيع الإلكتروني التعاملي للعناصر.

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