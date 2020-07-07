حلا شيحة تحذف جميع فيديوهاتها على «تيك توك»

القاهرة (صدى):
حذفت الفنانة المصرية حلا شيحة، جميع مقاطع الفيديو الخاصة بها على تطبيق "تيك توك"، دون أن توضح سبب ذلك.
وتركت حلا شيحة، مقطعًا واحدًا تظهر فيه أثناء جلسة تصوير وقد نشرته في شهر رمضان الماضي، فيما علقت قائلة ” الصمت أحسن كتير من الكلام “.
وأثار سلوك حلا شيحة، الجدل بين جمهورها، خاصة بعد الحملات الأمنية التي شنتها مباحث الإنترنت على فتيات "تيك توك " .
يذكر أن حلا شيحة، كانت قد لفتت الأنظار إليها في مسلسل "خيانة عهد" الذي قامت ببطولته الفنانة يسرا، ونالت انتقادات وسخرية بسبب عملية التجميل التي خضعت لها.