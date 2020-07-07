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مُهدد هشام الهاشمي بالقتل " مستشارًا في مليشيا حزب الله "

Time منذ 51 دقيقة
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مُهدد هشام الهاشمي بالقتل " مستشارًا في مليشيا حزب الله "

بغداد (صدى):
تلقى المحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي، تهديدًا بالقتل قبل أيام من اغتيال، من قبل شخص يُدعى "أبو علي العسكري".

وأوضحت وسائل إعلام عراقية، أن الاسم العسكري الحقيقي لـ "أبو علي العسكري هو حسين مؤنس، وهو عضو في مجلس شورى كتائب حزب الله، ويعمل مستشارًا أمنيًا وعسكريًا في هذه الميليشيا ”.

ويستخدم مؤنس، اسمًا حركيًا لكونه من القيادات الأمنية، ومهمته إيصال رسائل تهديد للمسؤولين وكشف معلومات استخباراتية محددة للجمهور عند الحاجة.

وأفادت وسائل الإعلام، أن العسكري يحمل صفة المتحدث باسم الكتائب، إلا أنه لم يظهر أبدًا في الإعلام بعنوانه هذا، لكنه ظهر بعنوان مسؤول العلاقات العامة في الكتائب، وكنى نفسه بأبي موسى.

واغتيل "الهاشمي" أمس الاثنين بوابل وابل من الرصاص على المحلل السياسي الذي سقط قتيلًا على الفور، وذلك قبل ساعتين من استضافته في قناة الحدث لمناقشة دراسته حول ولاء ميليشيات في الحشد الشعبي لـخامنئي.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييف،، الخوف أن المساكين أصبحو فعل ماضي مبني للمجهول..
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييف،، الخوف أن المساكين أصبحو فعل ماضي مبني للمجهول..
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييف هذا الزاير اللي الله لا يحييه،وفعلا غير مرحب به..
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييف هذا الزاير اللي الله لا يحييه،وفعلا غير مرحب به..
د محمد ماجد بخش
تقطيع وإعادة تمثيل الفترات البنائية المعبر عن التوزيع الثقالي النووي الجديد الذي قدمه اليابان في صورة تمثيل بروتوني موازي، لم ولن يحل المشكلة النووية المفتقدة والمغيبة قسرا في تمثيل التوزيع الإلكتروني التعاملي للعناصر.

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