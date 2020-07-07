بدء محاكمة عسكرية لـ 175 بتهم الانقلاب في اليمن‎

فهمي محمد (صدى):
عقدت المحكمة العسكرية، التابعة للجيش اليمني في المنطقة العسكرية الثالثة، في محافظة مأرب، شمال شرق صنعاء، اليوم الثلاثاء، أولى جلساتها لمحاكمة زعيم ميليشيات الحوثيين و174 متهمًا آخرين بعدة تهم.
ووجهت النيابة العسكرية لزعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، و71 آخرين 9 تهم، كان أبرزها:“الاشتراك بتأسيس تنظيم إرهابي مسلح تحت اسم ”أنصار الله“، يقوم على فكرة الحق الإلهي في الحكم، وإقامة علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية هي إيران.
وذلك بقصد الإضرار بمركز الجمهورية اليمنية الحربي، والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، والترويج لأفكار تكفيرية متطرفة مخالفة لنصوص القرآن الكريم، وصحيح السنة النبوية الشريفة، والدستور، والقوانين النافذة“.
وجهت المحكمة، خلال جلستها الأولى، لجميع المتهمين البالغ عددهم 175 متهمًا، تهمة الاشتراك مع آخرين، في الانقلاب على النظام الجمهوري وسلطاته الدستورية بقوة السلاح، إضافة إلى وضعهم رئيس البلاد عبدربه منصور هادي، ورئيس حكومته، رهن الإقامة الجبرية حتى تمكنوا من الإفلات منهم، وتهمة الشروع بالقتل للرئيس هادي قصفًا بالطائرات، وإلحاق أضرار بالغة في الاقتصاد الوطني“.
في حين طالبت النيابة العسكرية، المحكمة، بإنزال أقسى العقوبات بحق المتهمين، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصوص المواد القانونية ذات الصلة بشأن الجرائم والعقوبات العسكرية، ونصوص القانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات العام.