نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بدء محاكمة عسكرية لـ 175 بتهم الانقلاب في اليمن‎

Time منذ ساعة
Views 1917
بدء محاكمة عسكرية لـ 175 بتهم الانقلاب في اليمن‎

فهمي محمد (صدى):
عقدت المحكمة العسكرية، التابعة للجيش اليمني في المنطقة العسكرية الثالثة، في محافظة مأرب، شمال شرق صنعاء، اليوم الثلاثاء، أولى جلساتها لمحاكمة زعيم ميليشيات الحوثيين و174 متهمًا آخرين بعدة تهم.

ووجهت النيابة العسكرية لزعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، و71 آخرين 9 تهم، كان أبرزها:“الاشتراك بتأسيس تنظيم إرهابي مسلح تحت اسم ”أنصار الله“، يقوم على فكرة الحق الإلهي في الحكم، وإقامة علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية هي إيران.

وذلك بقصد الإضرار بمركز الجمهورية اليمنية الحربي، والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، والترويج لأفكار تكفيرية متطرفة مخالفة لنصوص القرآن الكريم، وصحيح السنة النبوية الشريفة، والدستور، والقوانين النافذة“.

وجهت المحكمة، خلال جلستها الأولى، لجميع المتهمين البالغ عددهم 175 متهمًا، تهمة الاشتراك مع آخرين، في الانقلاب على النظام الجمهوري وسلطاته الدستورية بقوة السلاح، إضافة إلى وضعهم رئيس البلاد عبدربه منصور هادي، ورئيس حكومته، رهن الإقامة الجبرية حتى تمكنوا من الإفلات منهم، وتهمة الشروع بالقتل للرئيس هادي قصفًا بالطائرات، وإلحاق أضرار بالغة في الاقتصاد الوطني“.

في حين طالبت النيابة العسكرية، المحكمة، بإنزال أقسى العقوبات بحق المتهمين، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصوص المواد القانونية ذات الصلة بشأن الجرائم والعقوبات العسكرية، ونصوص القانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات العام.

Time واتساب

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييف،، الخوف أن المساكين أصبحو فعل ماضي مبني للمجهول..
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييف،، الخوف أن المساكين أصبحو فعل ماضي مبني للمجهول..
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييف هذا الزاير اللي الله لا يحييه،وفعلا غير مرحب به..
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييف هذا الزاير اللي الله لا يحييه،وفعلا غير مرحب به..
د محمد ماجد بخش
تقطيع وإعادة تمثيل الفترات البنائية المعبر عن التوزيع الثقالي النووي الجديد الذي قدمه اليابان في صورة تمثيل بروتوني موازي، لم ولن يحل المشكلة النووية المفتقدة والمغيبة قسرا في تمثيل التوزيع الإلكتروني التعاملي للعناصر.

أخر الأخبار

سمو وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني
سمو وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني
Time منذ 13 ثانية Views 1007
الشباب يواصل تطبيق اليوم المتكامل
الشباب يواصل تطبيق اليوم المتكامل
Time منذ 3 دقائق Views 1081
مصادرة و إتلاف 70 عربة خشبية للباعة الجائلين في حوش بكر بمكة المكرمة
مصادرة و إتلاف 70 عربة خشبية للباعة الجائلين في حوش بكر بمكة المكرمة
Time منذ 8 دقائق Views 1261
الفيلسوف طاغور: الوحدة العربية لا يحققها إلا إمبراطور العرب ابن سعود
الفيلسوف طاغور: الوحدة العربية لا يحققها إلا إمبراطور العرب ابن سعود
Time منذ 11 دقيقة Views 1257
هيفاء وهبي: محمد وزيري فشل في إثبات زواجي منه أمام المحكمة
هيفاء وهبي: محمد وزيري فشل في إثبات زواجي منه أمام المحكمة
Time منذ 14 دقيقة Views 1148
تركيا تبدأ بيع الكهرباء لغرب ليبيا بعد تدميرها عشرات المحطات
تركيا تبدأ بيع الكهرباء لغرب ليبيا بعد تدميرها عشرات المحطات
Time منذ 22 دقيقة Views 1345
خليجية تنصح بتعدد الزوجات
خليجية تنصح بتعدد الزوجات
Time منذ 23 دقيقة Views 442
جرثومة المعدة
جرثومة المعدة
Time منذ 23 دقيقة Views 298
المشجع انصدم من الحارس
المشجع انصدم من الحارس
Time منذ 24 دقيقة Views 341
العشاء غير في الكشتة
العشاء غير في الكشتة
Time منذ 25 دقيقة Views 302