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بالصور.. إجراءات القبول المبدئي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين في كلية الملك فهد

Time منذ 59 دقيقة
Views 1634
بالصور.. إجراءات القبول المبدئي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين في كلية الملك فهد

عادل الحربي (صدى):
نشرت كلية الملك فهد الأمنية، جانب من إجراءات القبول المبدئي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (50).

جاء ذلك بحضور ومتابعة سعادة مدير عام كلية الملك فهد الأمنية، وفي ظل تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا.

يشار إلى أن كلية الملك فهد الأمنية كانت أعلنت في وقت سابق نتائج المرشحين للقبول لدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 50.

كما دعت الراغبين لمعرفة نتائج المرشحين للقبول، الرجوع عبر الموقع الإلكتروني على منصة أبشر، توظيف، بوزارة الداخلية عبر الرابط التالي هنـــــــا .

 

 

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييف،، الخوف أن المساكين أصبحو فعل ماضي مبني للمجهول..
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييف،، الخوف أن المساكين أصبحو فعل ماضي مبني للمجهول..
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييف هذا الزاير اللي الله لا يحييه،وفعلا غير مرحب به..
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييف هذا الزاير اللي الله لا يحييه،وفعلا غير مرحب به..
د محمد ماجد بخش
تقطيع وإعادة تمثيل الفترات البنائية المعبر عن التوزيع الثقالي النووي الجديد الذي قدمه اليابان في صورة تمثيل بروتوني موازي، لم ولن يحل المشكلة النووية المفتقدة والمغيبة قسرا في تمثيل التوزيع الإلكتروني التعاملي للعناصر.

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