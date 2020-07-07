بالصور.. إجراءات القبول المبدئي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين في كلية الملك فهد

عادل الحربي (صدى):
نشرت كلية الملك فهد الأمنية، جانب من إجراءات القبول المبدئي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (50).
جاء ذلك بحضور ومتابعة سعادة مدير عام كلية الملك فهد الأمنية، وفي ظل تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا.
يشار إلى أن كلية الملك فهد الأمنية كانت أعلنت في وقت سابق نتائج المرشحين للقبول لدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 50.
كما دعت الراغبين لمعرفة نتائج المرشحين للقبول، الرجوع عبر الموقع الإلكتروني على منصة أبشر، توظيف، بوزارة الداخلية عبر الرابط التالي هنـــــــا .