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حمية الخيار لخسارة الوزن في 3 أيام

Time منذ يومين
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حمية الخيار لخسارة الوزن في 3 أيام

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يعتبر الخيار من الخضروات المفيدة والتى يمكن الاستعانة بها في خسارة الوزن الزائد خلال مدة قصيرة.

وذكر تقرير نشرته صحيفة "betterme"، أنه يمكن للفرد خسارة 3 كيلو في 3 أيام فقط من خلال اتباع ما يلي :

1- في اليوم الأول من الحمية يجب أن يتناول الفرد بيضتان وخيار وبعض الخضروات عند الفطور، وفي الغداء يتناول سلطة الخيار مع الليمون والملفوف والزيت، وفي العشاء يتناول كيوي وخيار وكوب من اللبن.

2- في اليوم الثاني يجب أن يتناول الفرد عند الفطور عصير التفاح وخيار وسبانخ، وفي الغداء برتقال وشرائح جبن وخيار، أما في العشاء فيكتفي بتناول سلطة الخيار مع الزيتون والطماطم وزيت الزيتون.

3- في اليوم الثالث: يتناول الفرد الخيار عند الفطور مع طعام يحتوي على قليل من البروتين أو كوب من عصير العنب البري،وفي الغداء يتناول سلطة الخيار مع الطماطم والفلفل الحلو، أما في العشاء فيتناول كوب من اللبن مع الجزر.

وبجانب ذلك ينصح بممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة، وتناول الخيار بين هذه الوجبات في حال شعور الفرد بالجوع.

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
وكمان عنده فرع من مستشفى شهار للي عندهم انفصال شخصيه مثلك لانه واضح انه مشجع نصراوي
زعيم اااسيا
وكمان عنده فرع من مستشفى شهار للي عندهم انفصال شخصيه مثلك لانه واضح انه مشجع نصراوي
اجل يلعب على من
طيب وش المطلوب ننقض البيعة
نكوشة
والله ظنيتها هيا الشعيبي تشبهها بشكل مو طبيعي بهذا الفيديو بس بصراحة هيا اجمل منها🤗🤗
نكوشة
والله ظنيتها هيا الشعيبي تشبهها بشكل مو طبيعي بهذا الفيديو بس بصراحة هيا اجمل منها🤗🤗

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