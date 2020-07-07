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أضرار الإفراط في الزنجبيل

Time منذ 5 دقائق
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أضرار الإفراط في الزنجبيل

متابعة- أميرة خالد (صدى):
حذر الأطباء من الإفراط في تناول الزنجبيل برغم من أنه من الأعشاب الطبيعية الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان، مثل الألياف التي تساعد على تحسين عمل الجهاز الهضمي، ومضادات الأكسدة التي تعمل على مكافحة التهاب المفاصل والوقاية من السرطان

وينصح الأطباء بعدم الإفراط فيه وتناوله بكميات معتدلة، لضمان الحصول على قيمته الغذائية دون التعرض لآثاره الجانبية، ومنها: الإسهال، والغازات، والحموضة، وقرح المعدة، وانسداد.

ويذكر أن الزنجبيل يحارب سرطان الأمعاء وانتفاخ البطن، تهيج الفم، ترك مسحوق الزنجبيل لفترة طويلة على سطح الجلد قد يؤدي إلى الإصابة بالالتهابات الجلدية، النزيف.

في حالة الإصابة باضطرابات الدم، يتداخل مع أدوية السيولة والسكري والضغط وبعض المكملات الغذائية ويقلل من فعاليتها

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله يرحـمهم .
عندما يغيب المساء
جزاك الله خير الجزاء يا شيخ
ebrahim
نعم كلامك صحيح لأن الأجنبيه يساعدونها اهلها ب الكفالة ومساعدتها ب أسرع وقت ممكن ولكن الفتاة العربية دائما تجد ظلم وألم من كلا الطرفين إلا إذا اهلها أناس عاقلين وواعين فكرياً
عندما يغيب المساء
طيب
. راعــي الـددســـن .
الله يرحـمهم ويجـعل مثـواهم الجنه .

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