قصة الاتصال الهاتفي الذى أغضب رجاء الجداوي قبل أيام من وفاتها

القاهرة (صدى):
كشف أحد الأطباء الذين أشرفوا على الحالة الصحية للفنانة الراحلة رجاء الجداوي عن واقعة تسببت في إزعاج الفنانة أثناء مكوثها في الحجر الصحي بأحد المستشفيات المصرية.
وذكر أنه وجد الفنانة منزعجة للغاية، وعندما سألها عن السبب ذكرت أن سيدة اتصلت بها، وقالت لها :"أنتي تجلسين في غرفة واسعة ولديك كل ما تريدنه، وأنا مصابة بكورونا وأريد عناية مثلك".
وأضاف أن الفنانة كانت متفائلة ومتواضعة، ومتعاونة مع الجميع، كما كانت ملتزمة باتباع البروتوكول العلاجي، وأن الجميع انصدم لوفاتها.
يذكر أن الفنانة توفيت يوم الأحد الماضي، على إثر إصابتها بفيروس كورونا الجديد.