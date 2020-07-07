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بالفيديو.. عاصفة أمطار غزيرة في جبال فيفاء

Time منذ 6 دقائق
Views 1190
بالفيديو.. عاصفة أمطار غزيرة في جبال فيفاء

فيفاء (صدى):
وثّق مقطع فيديو، عاصفة أمطار غزيرة في جبال فيفاء بالحد الجنوبي اليوم الثلاثاء، وقد نشر حساب "طقس" المقطع على موقع "تويتر".

من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم الثلاثاء وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية مع أتربة مثارة وتساقط للبرد وجريان السيول وشبه انعدام في مدى الرؤية .

وأهاب المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي يمكن أن تتعرض لمياه الأمطار وذلك تفادياً للصعق الكهربائي وقت هطول الأمطار ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية ، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني هنـــــــا.

وأكد الغامدي بأن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله يرحـمهم .
عندما يغيب المساء
جزاك الله خير الجزاء يا شيخ
ebrahim
نعم كلامك صحيح لأن الأجنبيه يساعدونها اهلها ب الكفالة ومساعدتها ب أسرع وقت ممكن ولكن الفتاة العربية دائما تجد ظلم وألم من كلا الطرفين إلا إذا اهلها أناس عاقلين وواعين فكرياً
عندما يغيب المساء
طيب
. راعــي الـددســـن .
الله يرحـمهم ويجـعل مثـواهم الجنه .

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