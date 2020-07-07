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برشلونة يعلن رفض شكوى سانتوس البرازيلي بشأن صفقة نيمار

Time منذ 49 دقيقة
Views 1343
برشلونة يعلن رفض شكوى سانتوس البرازيلي بشأن صفقة نيمار

وكالات (صدى):
كشف نادي برشلونة عن رفض محكمة التحكيم الرياضي الشكوى المقدمة من سانتوس البرازيلي ضد ”البلوغرانا“، بخصوص صفقة البرازيلي نيمار داسيلفا.

وقال برشلونة إن محكمة التحكيم الرياضية رفضت ادعاءات سانتوس، الذي طالب بـ61,295,000 مليون يورو كتعويض عن الخسائر الرياضية التي تعرض لها جراء صفقة نيمار.

وأضاف أن المحكمة اعتبرت أن برشلونة لم يقم بأي سلوك احتيالي من خلال دفع مبالغ إضافية لوالد اللاعب، أو الشركة التي تم التعامل معها لإبرام هذه الصفقة.

وتابع أن سانتوس أيضاً سيدفع تكاليف إجراءات المحاكمة، التي تبلغ 20000 فرنك سويسري، بقرار من المحكمة الرياضية.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله يرحـمهم .
عندما يغيب المساء
جزاك الله خير الجزاء يا شيخ
ebrahim
نعم كلامك صحيح لأن الأجنبيه يساعدونها اهلها ب الكفالة ومساعدتها ب أسرع وقت ممكن ولكن الفتاة العربية دائما تجد ظلم وألم من كلا الطرفين إلا إذا اهلها أناس عاقلين وواعين فكرياً
عندما يغيب المساء
طيب
. راعــي الـددســـن .
الله يرحـمهم ويجـعل مثـواهم الجنه .

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