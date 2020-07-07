سيارة Hum Rider تمر فوق السيارات لتخطي الزحام

أميرة خالد (صدى):
صُممت سيارة Hum Rider، لتكون مخصصة للزحام وعدم الانتظار طويلًا في الإشارات المرورية.
وتتميز السيارة بوجود غطاء عجلات مخصص لرفع السيارة حوالي 274 سم في الهواء بحيث تستطيع المرور فوق السيارات الأخرى، لتخطي الازدحام.
وتزن السيارة 3800 كيلو جرام، كما أنها مزودة بكاميرات وشاشة فيديو متكاملة رباعية الانقسام تمكن السائق من النظر إلى السيارات التي تعبر فوقها كأنه مشهدًا سينمائيًا في أحد أفلام هوليوود.
كما تتميز السيارة باحتوائها على أكثر من 91 متر من الخطوط الهيدروليكية وبها مولد هوندا تحت غطاء السيارة يعمل بالغاز لتشغيل نظام الرفع الهيدروليكي والمحركات الكهربائية في العجلة والتي تستخدم أكثر من 400 كجم من الضغط لتشغيل جميع المضخات الهيدروليكية.