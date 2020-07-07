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موجة غبار تجتاح طريق الساحل القديم والجديد و"الطائف- الرياض"
منذ ساعة
1509
الرياض (صدى):
تتعرَّض أجزاء من طرق "الساحل القديم والجديد"، و "الطائف- الرياض"، إلى موجة غبار كثيفة أدت إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.
وطالب المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، سالكي الطرق بأخذ الحيطة والحذر.
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أحدث التعليقات
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله يرحـمهم .
عندما يغيب المساء
جزاك الله خير الجزاء يا شيخ
ebrahim
نعم كلامك صحيح لأن الأجنبيه يساعدونها اهلها ب الكفالة ومساعدتها ب أسرع وقت ممكن ولكن الفتاة العربية دائما تجد ظلم وألم من كلا الطرفين إلا إذا اهلها أناس عاقلين وواعين فكرياً
عندما يغيب المساء
طيب
. راعــي الـددســـن .
الله يرحـمهم ويجـعل مثـواهم الجنه .
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