وظيفة زر "سبكترا ديجيتال " في السيارة

أميرة خالد (صدى):
يجهل الكثيرون مهمة زر "سبكترا ديجيتال " الذي يتواجد فقط في السيارات المزودة بنظام التحكم الآلي بالمناخ " مكيف ديجيتال".
والاسم العلمي لهذا الزر هو "التحكم الآلي بنقاء الهواء ضمن السيارة"، كما أن مهتمه هي تفعيل نظام التحكم الآلي بنقاء الهواء ضمن السيارة، فهو مصمم لفتح فتحات الهواء الخارجية وتبديل هواء الغرفة وتجديد الأكسجين من الغرفة والتخلص من الروائح الكريهة ثم يعيد إغلاقها.
ويحتوي هذا النظام على حساس يركب بجانب الرادياتور الأمامي للسيارة، والذي يستشعر وجود غبار أو دخان أو غازات خانقة وبمجرد استشعاره لذلك يعطي أوامر لكمبييوتر السيارة الذي يقوم بدوره بإغلاق فتحات دخول الهواء.