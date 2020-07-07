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وظيفة زر "سبكترا ديجيتال " في السيارة

Time منذ 3 أيام
Views 2206
وظيفة زر "سبكترا ديجيتال " في السيارة

أميرة خالد (صدى):
يجهل الكثيرون مهمة زر "سبكترا ديجيتال " الذي يتواجد فقط في السيارات المزودة بنظام التحكم الآلي بالمناخ " مكيف ديجيتال".

والاسم العلمي لهذا الزر هو "التحكم الآلي بنقاء الهواء ضمن السيارة"، كما أن مهتمه هي تفعيل نظام التحكم الآلي بنقاء الهواء ضمن السيارة، فهو مصمم لفتح فتحات الهواء الخارجية وتبديل هواء الغرفة وتجديد الأكسجين من الغرفة والتخلص من الروائح الكريهة ثم يعيد إغلاقها.

ويحتوي هذا النظام على حساس يركب بجانب الرادياتور الأمامي للسيارة، والذي يستشعر وجود غبار أو دخان أو غازات خانقة وبمجرد استشعاره لذلك يعطي أوامر لكمبييوتر السيارة الذي يقوم بدوره بإغلاق فتحات دخول الهواء.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
طــــــــــــــــــــيب .
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــيه يا الهــــــيل .👍.
. راعــي الـددســـن .
أخبـث مذيع شفــته على الشـاشـه .👎👎.
علي عبدالله علي عسبري
كلااام كليم وحكيم شرع الله يتطلب ذلك ونحن مسلمين 👌🌹🌹🌹🌹🌹
. راعــي الـددســـن .
الله يكافينا شركم إنتوا و خفافيشكم وقرودكم .

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