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تسجيل 84 حالة كورونا جديدة بجازان

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تسجيل 84 حالة كورونا جديدة بجازان

جازان (صدى):
أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع حصيلة كورونا في منطقة جازان اليوم الثلاثاء، 84 حالة.

وقالت الصحة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 13 مدينة، حيث سجلت جازان 6 إصابات، وأبو عريش 29 إصابة، وبيش 16 إصابة، وصامطة 13 إصابة، والعيدابي 6 إصابات.

وسجلت صبيا 3 إصابات، والدرب إصابتين، والدائر إصابتين، وفرسان إصابتين، والحرث إصابتين، والعارضة إصابة واحدة، وفيفاء إصابة واحدة، وضمد إصابة واحدة، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 48 حالة شفاء.

ويذكر أن إجمالي عدد الإصابات سجل بمنطقة جازان حتى اليوم 3000 إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 2154 حالة، وبلغ عدد الوفيات 34 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 812 حالة.

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أحدث التعليقات

ابو عبدالله
نرجوا ان يتم فتح باب القبول في الجامعات لحملة البكالوريوس ليستطيع أبنائنا من تكملة تعليمهم ويخدمون وطنهم والاستغناء عن الاخوة المحاضرين من الدول الأخرى مع تقديرنا لما قدموه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يامرور ارحمو من في الأرض يرحمكم من في السماء الناس توهم طالعين من أزمة كورونا لو تنفضه ماطلع منه حتى الهواء خافو الله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
خذ وخل😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😂😂😂😂😂😂😂
ابو محمد 😎
الله يشفيهم .. آمين ..

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