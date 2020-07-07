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شاهد .. رجل أعمال ينشئ دار إيواء بخدمات فندقية للعاملات المنزليات في حائل

Time منذ 34 دقيقة
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شاهد .. رجل أعمال ينشئ دار إيواء بخدمات فندقية للعاملات المنزليات في حائل

حائل (صدى):
قام رجل أعمال في منطقة حائل بإنشاء دار إيواء بخدمات فندقية للعاملات المنزليات اللاتي انتهت فترة التعاقد معهن،ولم يتمكنن من العودة إلى بلادهم بسبب وقف الطيران.

وأوضح بادي رجاء، صاحب المبادرة، أنه اتجه لإنشاء الدار رغبة منه في تقديم المساعدة في ظل جائحة كورونا، لافتا إلى أن المبادرات والاجراءات التى اتخذها خادم الحرمين الشريفين في ظل الأزمة شجعته على إنشاء الدار.

وأكد أن الدار يوفر السكن الفاخر، وأيضا مركز تدريب، وخدمات صحية، كما يطبق بداخله كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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أحدث التعليقات

ابو عبدالله
نرجوا ان يتم فتح باب القبول في الجامعات لحملة البكالوريوس ليستطيع أبنائنا من تكملة تعليمهم ويخدمون وطنهم والاستغناء عن الاخوة المحاضرين من الدول الأخرى مع تقديرنا لما قدموه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يامرور ارحمو من في الأرض يرحمكم من في السماء الناس توهم طالعين من أزمة كورونا لو تنفضه ماطلع منه حتى الهواء خافو الله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
خذ وخل😂😂😂
ابو محمد 😎
الله يشفيهم .. آمين ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الى الأن مافي شي

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