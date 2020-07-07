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شاهد.. مميزات تطبيق "تأكد" للمستهلكين

Time منذ 46 دقيقة
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شاهد.. مميزات تطبيق "تأكد" للمستهلكين

عادل الحربي (صدى):
أتاح تطبیق "تأكد" للمستھلك الحصول على العدید من المعلومات والخدمات بطریقة بسیطة حول التحقق من صحة بطاقات الأجھزة المنزلیة للتأكد قبل شرائھا من أنھا مطابقة لمتطلبات المواصفات القیاسیة السعودیة.

وقال بشير اللقماني مدير إدارة مواصفات كفاءة الطاقة في المباني لقناة " الإخبارية " یمكن للمستھلك استخدام التطبیق الذي طورته ھیئة المواصفات والمقاییس بالتنسیق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة في التحقق من دقة وصحة بیانات بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات.

وأضاف : كذلك بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات؛علاوة على بطاقات كفاءة الطاقة الخاصة بالأجھزة المنزلیة التي تشمل "المكیفات، والثلاجات، والمجمدات، والغسالات،والسخانات"، وبطاقة كفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة.

وتابع : یتیح التطبیق للمستھلك، إمكانیة التأكد من صحة علامة الجودة السعودیة المدونة على العدید من المنتجات،والتحقق من سریان صلاحیة العلامة، إلى جانب التحقق من صحة شعار البلاستیك القابل للتحلل وسریان مدة الترخیص الذي تمنحھ ھیئة المواصفات للشركات والمصانع باستخدامه.

ويذكر أن ھیئة المواصفات منحت للمستھلك، عبر تطبیق "تأكد"، القدرة على الإبلاغ عن المنتجات المخالفة؛ حتى تتمكن الجھات الرقابیة المعنیة من متابعة مثل تلك البلاغات، واتخاذ الإجراءات النظامیة اللازمة.

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أحدث التعليقات

ابو عبدالله
نرجوا ان يتم فتح باب القبول في الجامعات لحملة البكالوريوس ليستطيع أبنائنا من تكملة تعليمهم ويخدمون وطنهم والاستغناء عن الاخوة المحاضرين من الدول الأخرى مع تقديرنا لما قدموه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يامرور ارحمو من في الأرض يرحمكم من في السماء الناس توهم طالعين من أزمة كورونا لو تنفضه ماطلع منه حتى الهواء خافو الله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
خذ وخل😂😂😂
ابو محمد 😎
الله يشفيهم .. آمين ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الى الأن مافي شي

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