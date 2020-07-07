نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

طريقة تساعد على النوم رغم انسداد الأنف

Time منذ يومين
Views 2315
Comment 4
طريقة تساعد على النوم رغم انسداد الأنف

أميرة خالد (صدى):
يعاني البعض من انسداد الأنف المتكرر ولأسباب مختلفة، ما يُسبب بدورة نوم متقطع أو يمنع النوم أحيانًا.

ويمكن حل تلك المشكلة عبر حقن الأنف بالقليل من الماء المملح؛ لكونه يساعد في غسل الجيوب الأنفية وخفيف الاحتقان والحد من انتفاخ الغشاء الأنفي الذي يمنع القدرة على التنفس بشكل طبيعي.

ويتم تحضير هذا المحلول، عبر مزج ملعقتين صغيرتين من الملح مع ملعقة وسط من بيكربونات الصودا وليتر من الماء الدافئ، فيما يتم ملء الحقنة ودفع محتواها إلى داخل فتحتي الأنف.

ويجب تطبيق تلك الوصفة بعد استشارة الطبيب المختص.

Time واتساب

أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
وكمان عنده فرع من مستشفى شهار للي عندهم انفصال شخصيه مثلك لانه واضح انه مشجع نصراوي
زعيم اااسيا
وكمان عنده فرع من مستشفى شهار للي عندهم انفصال شخصيه مثلك لانه واضح انه مشجع نصراوي
اجل يلعب على من
طيب وش المطلوب ننقض البيعة
نكوشة
والله ظنيتها هيا الشعيبي تشبهها بشكل مو طبيعي بهذا الفيديو بس بصراحة هيا اجمل منها🤗🤗
نكوشة
والله ظنيتها هيا الشعيبي تشبهها بشكل مو طبيعي بهذا الفيديو بس بصراحة هيا اجمل منها🤗🤗

أخر الأخبار

تبوك.. منطقة الـ 100 جزيرة
تبوك.. منطقة الـ 100 جزيرة
Time منذ 57 دقيقة Views 624
إفلاس الشركة المصممة لملابس الرؤساء الأمريكيين
إفلاس الشركة المصممة لملابس الرؤساء الأمريكيين
Time منذ ساعة Views 1532
بالفيديو.. «السبر» يكشف حكم حرق المصاحف الممزقة
بالفيديو.. «السبر» يكشف حكم حرق المصاحف الممزقة
Time منذ ساعة Views 1953
رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
Time منذ ساعتين Views 1594
المرشح للاستحواذ على مارسيليا الفرنسي يتطلع لضم زيدان ورونالدو
المرشح للاستحواذ على مارسيليا الفرنسي يتطلع لضم زيدان ورونالدو
Time منذ ساعتين Views 1757
تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
Time منذ ساعتين Views 1646
شركة النهدي توفر وظائف إدارية شاغرة
شركة النهدي توفر وظائف إدارية شاغرة
Time منذ ساعتين Views 2014
صورة نادرة للملك سعود بالملابس العسكرية برفقة أبنائه
صورة نادرة للملك سعود بالملابس العسكرية برفقة أبنائه
Time منذ 3 ساعات Views 2664
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
Time منذ 3 ساعات Views 1780
طرح هاتف جديد بـ3 عدسات من «كولباد»
طرح هاتف جديد بـ3 عدسات من «كولباد»
Time منذ 3 ساعات Views 1783