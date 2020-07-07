طريقة تساعد على النوم رغم انسداد الأنف

أميرة خالد (صدى):
يعاني البعض من انسداد الأنف المتكرر ولأسباب مختلفة، ما يُسبب بدورة نوم متقطع أو يمنع النوم أحيانًا.
ويمكن حل تلك المشكلة عبر حقن الأنف بالقليل من الماء المملح؛ لكونه يساعد في غسل الجيوب الأنفية وخفيف الاحتقان والحد من انتفاخ الغشاء الأنفي الذي يمنع القدرة على التنفس بشكل طبيعي.
ويتم تحضير هذا المحلول، عبر مزج ملعقتين صغيرتين من الملح مع ملعقة وسط من بيكربونات الصودا وليتر من الماء الدافئ، فيما يتم ملء الحقنة ودفع محتواها إلى داخل فتحتي الأنف.
ويجب تطبيق تلك الوصفة بعد استشارة الطبيب المختص.