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"فلكية جدة": مذنب مشاهد بالعين المجردة بسماء المملكة

Time منذ 20 دقيقة
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"فلكية جدة": مذنب مشاهد بالعين المجردة بسماء المملكة

جدة (صدى):
أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، بأن المذنب نيو وايز (C / 2020 F3) أصبح ساطعًا بما يكفي لرؤيتة بالعين المجردة في كافة مناطق السعودية، حيث يمكن رصده قبل شروق شمس الأربعاء 8 يوليو 2020 بحوالي الساعة باتجاه الأفق الشرقي حيث سيكون على إرتفاع 10 درجات تقريباً ويفضل الاستعانة بالمنظار وهي فرصة نادرة لتصوير هذه الأجسام التي تكون في الغالب تكون خافتة.

وقال إن المذنب وصل أقرب مسافة من الشمس (الحضيض) بالقرب من مدار عطارد في الثالث من يوليو الجاري، وتفاعل بشكل كبير مع حرارة الشمس وبقيت نواة المذنب سليمة ومتماسكة وتنتج المزيد من الغاز والغبار ما جعل لمعان المذنب الظاهري ما هو عليه الآن.

وأضاف “أبو زاهرة”، أن الظهور المشرق للمذنب نيو وايز يذكرنا بالمذنبات التي شوهدت على مدار الأعوام القليلة الماضية، مثل المذنب (لوف جوي W3) الذي رصد بالعين المجردة بالتزامن مع وقوعه في – الحضيض – في العام 2011، وكذلك المذنب (ماكنوت P1) في العام 2007، ولكنه لم يكن مرئي للمراقبين في النصف الشمالي للكرة الأرضية عندما كان في أفضل حالاته.

وتابع: نتذكر جميعًا المذنب (ايسون S1) – الذي أطلق عليه “مذنب القرن” عام 2013، وبالعودة إلى الوراء ربع قرن تقريبًا إلى المذنب (هيل- بوب) و المذنب (هاياكوتاك) وهي أمثلة لكيف يمكن أن يكون المذنب عندما رؤيته بالعين المجردة، وتلك القصص تكرر الآن”.

وأشار “أبو زاهرة” إلى أنه من المؤكد أن عام 2020 سيتميز بهذا المذنب الساطع الذي سيظل يخضع لمراقبة مستمرة خلال الأيام القادمة ، وبحلول منتصف يوليو سوف ينتقل إلى سماء المساء حيث يمكن للراصدين الاستماع برؤيته بعد غروب الشمس.

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أحدث التعليقات

سعيد الهلالي
وايش التناقض قبل يومين تقول لا يوجد علاج حتي الان. رغم تصريح وزارة الصحة والصحة العالمية باستخدام. تلك العلاح والان تقول ليس العلاج له دخل بالوفاة.
**""'سهم'""**😊
اكثر المحلات رفعت اسعارها سواء اللي برقم ضريبي او بدون
احمد فؤاد
انا سمعت للدكتور من فتره قريبه وكنت اتمني ان اسمع له من زمان راجل عملاق عملاق احبك كثيرا يا دكتور عبدالله
غييييوووورررر
بكل فخر وتحت ظل قيادتنا المواطن تحمل اعباء وتكاليف جائحه كورونا كاملة وزياده
امل
اذكرو الله والله اذا احتاجت الوحده لازم تجيب من بيساعدها في بيتها زوجها مثلا

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