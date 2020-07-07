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عقد تسوية لصالح ورثة عامل متوفى بـ 871 ألف ريال

Time منذ 27 دقيقة
Views 1687
عقد تسوية لصالح ورثة عامل متوفى بـ 871 ألف ريال

الرياض (صدى):
عقدت إدارة التسوية الودية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، تسوية لصالح ورثة عامل عربي بمبلغ يُقدر بـ 871 ألف ريال.

وأوضحت الإدارة، أن التسوية جاءت بعد عقد عدة جلسات تم خلالها مناقشة الدعوى وإفهام الطرفين بمواد نظام العمل وإثبات استحقاقات العامل المتوفى الناتجة عن العلاقة العمالية.

وأشارت إلى أن الطرفين اقتنعا بالصلح والمتضمن دفع الجهة المدعى عليها لورثة المدعي المبلغ المستحق.

وأكد الفرع، أن المدعي يُمكنه رفع الدعوى مع تبليغ المدعى عليه إلكترونياً عبر الخدمات الالكترونية للوزارة، وكذلك تحديد مواعيد جلسات الدعوى العمالية آلياً عن بعد.

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أحدث التعليقات

سعيد الهلالي
وايش التناقض قبل يومين تقول لا يوجد علاج حتي الان. رغم تصريح وزارة الصحة والصحة العالمية باستخدام. تلك العلاح والان تقول ليس العلاج له دخل بالوفاة.
**""'سهم'""**😊
اكثر المحلات رفعت اسعارها سواء اللي برقم ضريبي او بدون
احمد فؤاد
انا سمعت للدكتور من فتره قريبه وكنت اتمني ان اسمع له من زمان راجل عملاق عملاق احبك كثيرا يا دكتور عبدالله
غييييوووورررر
بكل فخر وتحت ظل قيادتنا المواطن تحمل اعباء وتكاليف جائحه كورونا كاملة وزياده
امل
اذكرو الله والله اذا احتاجت الوحده لازم تجيب من بيساعدها في بيتها زوجها مثلا

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