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حائل تسجل 6 حالات تعاف بعد غياب أسبوع

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حائل تسجل 6 حالات تعاف بعد غياب أسبوع

حائل (صدى):
كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ست حالات تعاف من فيروس كورونا المستجد في منطقة حائل، وذلك بعد غياب حالات التعافي عنها لمدة أسبوع.

وسجلت حائل، 144 حالة إصابة جديدة اليوم، توزعت كالآتي: 109 حالات في مدينة حائل، 16 حالة في محافظة بقعاء، 10 حالات في محافظة الشملي، 4 حالات في محافظة الشنان، حالتان في كل من محافظة الغزالة ومحافظة موقق، وحالة واحدة في محافظة السليمي، ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 2152 حالة، منها 1514 حالة نشطة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3392 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة؛ لتصل إجمالي الإصابات 217.108 حالة إصابة.

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أحدث التعليقات

ابو عبدالله
نرجوا ان يتم فتح باب القبول في الجامعات لحملة البكالوريوس ليستطيع أبنائنا من تكملة تعليمهم ويخدمون وطنهم والاستغناء عن الاخوة المحاضرين من الدول الأخرى مع تقديرنا لما قدموه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يامرور ارحمو من في الأرض يرحمكم من في السماء الناس توهم طالعين من أزمة كورونا لو تنفضه ماطلع منه حتى الهواء خافو الله
ابو محمد 😎
الله يشفيهم .. آمين ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يرحمه
ابو عبدالله
لا وبعد المتفوقين منهم وممتاز ما فتحوا لهم تكميل الماجستير

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