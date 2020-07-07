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خطورة شراء الإطارات المستعملة لسيارتك

Time منذ 3 أيام
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خطورة شراء الإطارات المستعملة لسيارتك

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تعتبر الإطاريات والبطاريات ت أكثر الأشياء استهلاكًا في السيارة ويلجاء البعض لشراء إطارات مستعملة للسيارة مما يشكل خطرا كبيرا عليها وعلى قائدها.

وقال خبراء : من أكثر الأشياء خطورة في شراء إطارات مستعملة هو عدم وضوح تاريخ هذه الإطارات أغلب الوقت ومن الصعب تحديد الحالة الحقيقية لإطار مستعمل، لأن معظمهم يتم بيعه منفصلًا عن العجلات.

وابتعد عن شراء إطارات مستعملة حتى لو كان الإطار في حال جيدة فلا يعني هذا أنه مناسب للطرق، حيث من المتعارف عليه من خبراء الصناعة أن العمر الطبيعي للإطارات هو 10 سنوات.

وذلك لضمان أفضل حماية لك ولسيارتك، كما نشير إلى أن بعض تقنيات السلامة المعقدة في السيارات مثل كبح الطوارئ الأوتوماتيكي لا فائدة منها بدون إطارات جيدة وهي مهمة أيضا لسلامة سياراتك وسلامتك.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
طــــــــــــــــــــيب .
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــيه يا الهــــــيل .👍.
. راعــي الـددســـن .
أخبـث مذيع شفــته على الشـاشـه .👎👎.
علي عبدالله علي عسبري
كلااام كليم وحكيم شرع الله يتطلب ذلك ونحن مسلمين 👌🌹🌹🌹🌹🌹
. راعــي الـددســـن .
الله يكافينا شركم إنتوا و خفافيشكم وقرودكم .

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