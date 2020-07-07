بالفيديو.. رسالة ساخرة من طارق العلي لـ "ستيف هارفي"

خالد الظفيري (صدى):
وجه الفنان الكوميدي الكويتي طارق العلي رسالة ساخرة باللغة الإنجليزية إلى الفنان الأمريكي ستيف هارفي، مفندًا فيها وجه الشبه والاختلاف الذي بينه وبين ستيف، ومشددًا على إعجابه به وببرنامجه الكوميدي.
أظهر الفنان الكوميدي الكويتي طارق العلي وجه الشبه والإختلاف بينه وبين الفنان الأمريكي ستيف هارفي، من خلال رسالة ساخرة، مشددا من خلالها عن إعجابه به وببرنامجه.
وقال طارق العلي من خلال مقطع فيديو تضمن رسالته إلى ستيف هارفي، قائلاً: “عزيزي ستيف هارفي.. أنا لا أجيد الحديث باللغة الإنجليزية.. لكن صديق لي قام بترجمة ما أود قوله.. رغبت في الحديث بالعربية لكن صديقي نصحني بأنك قد لا تفهم العربية.. لذا فقد قام بكتابة الكلمات الإنجليزية بالعربية”.