نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. الجمهور يشبه إبنة إلهام الفضالة بمايكل جاكسون

Time منذ 17 ساعة
Views 2455
Comment 2
بالفيديو.. الجمهور يشبه إبنة إلهام الفضالة بمايكل جاكسون

خالد الظفيري (صدى):
ردت الفنانة إلهام الفضالة على تشبيه إبنتها نور بالمغني الراحل مايكي جاكسون، بعد إجراء عملية تجميل بالأنف، بصورة لإبنتها نافية خضوعها لعملية تجميل بالأنف.

واستعرضت الفضالة خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها وسخرت ممن شبهوها بمايكل جاكسون، ممازحة بأن ابنتها تشبهه قليلاً في تلك الصورة لكن هذا لا يعني أنها قد خضعت للتجميل، موضحة أن المتنمرين يجدون دائما وسيلة للسخرية أيا كان شكل الأنف.

وقالت إلهام الفضالة لابنتها: “بنتي مسوية فيلر” وشبهتها بأنجلينا جولي، تعليقا على تورم شفتها السفلى الشديد بسبب خضوعها مؤخرا لعلاج لأسنانها تسبب في انتفاخ شفتها بهذا الشكل.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله لايبلانا ولا يبلابنا
مشبب محمد القحطاني
الله يعز دولتنا وحكامنا ، ال سعود هم فخر العرب والمسلمين
كامل العنزي
انت اكبر منافق يالهاشمي معروف تاريخك الاسود حرباء متلونه السعوديه منصوره بحول الله بملكها وشعبها
سوالف عجب
ستفرج ان شاء الله

أخر الأخبار

رئيس عربي سابق يواجه تهمة الخيانة العظمى بعدما أهدى جزيرة لقطر
رئيس عربي سابق يواجه تهمة الخيانة العظمى بعدما أهدى جزيرة لقطر
Time منذ 3 دقائق Views 1102
عقد قران أميرة أردنية على صحفي بريطاني
عقد قران أميرة أردنية على صحفي بريطاني
Time منذ 5 دقائق Views 155
تامر حسني يرد على أنباء إصابته بكورونا
تامر حسني يرد على أنباء إصابته بكورونا
Time منذ 8 دقائق Views 1093
«الموانئ»: استقطاب 9 مستثمرين أجانب وإعادة هيكلة جميع العقود
«الموانئ»: استقطاب 9 مستثمرين أجانب وإعادة هيكلة جميع العقود
Time منذ 16 دقيقة Views 1285
امتناع محكمة عن النطق بمعاقبة الشيخ عبد الله سالم الصباح
امتناع محكمة عن النطق بمعاقبة الشيخ عبد الله سالم الصباح
Time منذ 23 دقيقة Views 1659
الجهات العليا ترفض السماح للمحاسبين القانونيين بالترافع في قضايا المنازعات الضريبية
الجهات العليا ترفض السماح للمحاسبين القانونيين بالترافع في قضايا المنازعات الضريبية
Time منذ 37 دقيقة Views 1373
الجنسنج علاج عشبي فعال لعلاج الأرق وتحسين النوم
الجنسنج علاج عشبي فعال لعلاج الأرق وتحسين النوم
Time منذ 38 دقيقة Views 1242
سحب رعدية ممطرة على نجران
سحب رعدية ممطرة على نجران
Time منذ 40 دقيقة Views 1382
«الأرصاد»: رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع
«الأرصاد»: رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع
Time منذ ساعة Views 1328
فتاة تنهي حياة شاب بعدما تهرب من زواجها
فتاة تنهي حياة شاب بعدما تهرب من زواجها
Time منذ ساعة Views 1234