بالفيديو.. الجمهور يشبه إبنة إلهام الفضالة بمايكل جاكسون

خالد الظفيري (صدى):
ردت الفنانة إلهام الفضالة على تشبيه إبنتها نور بالمغني الراحل مايكي جاكسون، بعد إجراء عملية تجميل بالأنف، بصورة لإبنتها نافية خضوعها لعملية تجميل بالأنف.
واستعرضت الفضالة خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها وسخرت ممن شبهوها بمايكل جاكسون، ممازحة بأن ابنتها تشبهه قليلاً في تلك الصورة لكن هذا لا يعني أنها قد خضعت للتجميل، موضحة أن المتنمرين يجدون دائما وسيلة للسخرية أيا كان شكل الأنف.
وقالت إلهام الفضالة لابنتها: “بنتي مسوية فيلر” وشبهتها بأنجلينا جولي، تعليقا على تورم شفتها السفلى الشديد بسبب خضوعها مؤخرا لعلاج لأسنانها تسبب في انتفاخ شفتها بهذا الشكل.