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بالفيديو.. الدكتور جلال العويس يكشف مدى استعداد عسير لاستيعاب حالات الإصابة المتزايدة

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. الدكتور جلال العويس يكشف مدى استعداد عسير لاستيعاب حالات الإصابة المتزايدة

الرياض (صدى):
أكد المشرف العام للإدارة العامة للطوارئ والكوارث بوزارة الصحة، الدكتور جلال العويس، أن المسؤولين ملتزمون بالعمل على زيادة الأسّرة الخاصة بالعناية المركزة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن مستجدات فيروس كورونا، أنه يجب علينا ألا نُعرّض أقربائنا على هذه الأسرة، قائلا: " لا يرغب أحد منا في رؤية أحد أقربائه على أسرّة العناية المركزة ".

وتابع: " الدعم اللامحدود كانت التوجيهات بزيادة السعة السريرية للعيادات المركزة في جميع مناطق المملكة، و زيد حجم السعة ٣٠٪ في ٣ أشهر فقط " .

وأكد أن مرضى العنايات المركزة لا يزال 65% إلى 75% منهم على أجهزة التنفس الصناعي، والنسبة الأكبر تكون لدى الفئة العمرية الأكثر خطورة.

وأفاد أن المنحنى في نسب إشغال العناية المركزة في اتجاه المنخفض، ونسب التشافي عادة تبدأ من 10%، مؤكدًا أن منطقة عسير تخضع إلى تقييم يومي عن مؤشرات ضبط غرف العناية المركزة، وبالتالي لدينا أجهزة إنذار مبكر لإعادة توزيع الموارد في المناطق وفقًا للحاجة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3392 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة؛ لتصل إجمالي الإصابات 217.108 حالة إصابة.

 

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أحدث التعليقات

**""'سهم'""**😊
اكثر المحلات رفعت اسعارها سواء اللي برقم ضريبي او بدون
احمد فؤاد
انا سمعت للدكتور من فتره قريبه وكنت اتمني ان اسمع له من زمان راجل عملاق عملاق احبك كثيرا يا دكتور عبدالله
غييييوووورررر
بكل فخر وتحت ظل قيادتنا المواطن تحمل اعباء وتكاليف جائحه كورونا كاملة وزياده
امل
اذكرو الله والله اذا احتاجت الوحده لازم تجيب من بيساعدها في بيتها زوجها مثلا
امل
اذكرو الله والله اذا احتاجت الوحده لازم تجيب من بيساعدها في بيتها زوجها مثلا

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