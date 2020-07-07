بالفيديو.. «متحدث الصحة» يوضح هل يوجد مراحل أخرى للفحص الموسع

الرياض (صدى):
كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، أن الفحص الموسع اليوم يدخل في مراحله الجديدة التي من أهمها مراكز "تأكد" للاطمئنان على الأوضاع الصحية.
وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أن ما يتم إجراؤه من مسوحات أو تقصيات أو إجراءات سريرية للحالات مستمرًا؛ فيما أبرز أماكن الفحص الموسع حتى اليوم هي مراكز "تأكد"؛ فيما قال أن من خرج من المستشفى بعد التنويم دون إصابته بالفيروس لا يلزمه العزل.
وفي السياق نفسه، أكد متحدث وزارة الصحة، أن خدمات عيادات "تطمن" لا تزال مستمرة وفي اتساع دائم، لافتًا إلى أن الوصول السريع إلى عيادات تطمن يقلل المضاعفات وحدة المرض، فيما من الاستفسارات التي تلقيناها (مدة العزل لبعض الحالات، العلاج الموسع، وارتفاع الوفيات).
https://twitter.com/SPAregions/status/1280489224366628867?s=09