"الصحه" تنبه بنصائح هامة لتعزيز المناعة

الرياض (صدى):
وجهت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء نصائح هامة لتغيير العادات الغذائية الخاطئة إلى عادات صحية تعزز المناعة .
وأكدت الصحة أن التقليل من الأغذية والمشروبات المحتوية على نسب عالية من الدهن، والسكر، والملح، يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة كالسمنة، وداء السكري من النوع الثاني، و أمراض القلب .
كما نبهت في انفوجرافيك توعوي على النصائح التالية :
1- اختيار الفواكهة كوجبات خفيفة يومياً.
2- استبدال المشروبات السكرية والغازية بالماء .
3- استبدال الدهون المهدرجة والمشبعة والدهون غير المهدرجة .
4- الإعتماد على الحبوب الكاملة كالأرز البني بدلاً من الأرز الأبيض .