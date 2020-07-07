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"الصحه" تنبه بنصائح هامة لتعزيز المناعة

Time منذ ساعة
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"الصحه" تنبه بنصائح هامة لتعزيز المناعة

الرياض (صدى):
وجهت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء نصائح هامة لتغيير العادات الغذائية الخاطئة إلى عادات صحية تعزز المناعة .

وأكدت الصحة أن التقليل من الأغذية والمشروبات المحتوية على نسب عالية من الدهن، والسكر، والملح، يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة كالسمنة، وداء السكري من النوع الثاني، و أمراض القلب .

كما نبهت في انفوجرافيك توعوي على النصائح التالية :

1- اختيار الفواكهة كوجبات خفيفة يومياً.

2- استبدال المشروبات السكرية والغازية بالماء .

3- استبدال الدهون المهدرجة والمشبعة والدهون غير المهدرجة .

4- الإعتماد على الحبوب الكاملة كالأرز البني بدلاً من الأرز الأبيض .

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أحدث التعليقات

**""'سهم'""**😊
اكثر المحلات رفعت اسعارها سواء اللي برقم ضريبي او بدون
احمد فؤاد
انا سمعت للدكتور من فتره قريبه وكنت اتمني ان اسمع له من زمان راجل عملاق عملاق احبك كثيرا يا دكتور عبدالله
غييييوووورررر
بكل فخر وتحت ظل قيادتنا المواطن تحمل اعباء وتكاليف جائحه كورونا كاملة وزياده
امل
اذكرو الله والله اذا احتاجت الوحده لازم تجيب من بيساعدها في بيتها زوجها مثلا
امل
اذكرو الله والله اذا احتاجت الوحده لازم تجيب من بيساعدها في بيتها زوجها مثلا

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