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"ساما" تطرح مسودة "قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين" لطلب مرئيات العموم

Time منذ 34 دقيقة
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"ساما" تطرح مسودة "قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين" لطلب مرئيات العموم

الرياض (صدى):
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، طرحَ مشروع (مسودة) قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين؛ التي تهدف إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، وتنظيم مزاولتها لنشاطها، وذلك حسب الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب أحكام نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، داعية في هذا الصدد العموم والمُهتمين - تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة - إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع اعتباراً من تاريخ 16 / 11 / 1441هـ الموافق 7 / 7 / 2020م ولمدة (30) ثلاثين يوماً.

ويأتي إصدار هذه القواعد؛ ضمن جهود "ساما" الرامية إلى دعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وذلك لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م من خلال دعم وتنظيم أنشطة التمويل الحديثة، ومنها نشاط التمويل الجماعي بالدين (Debt-based crowdfunding)، وبما يتوافق مع دور المؤسسة في تعزيز الاستقرار المالي.

وأشارت مؤسسة النقد في بيان لها، إلى أنها تسعى من خلال هذه القواعد إلى جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة إلى العمل، وبما يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بمتطلبات أمن المعلومات، وحوكمة الشركات، والتنظيم الداخلي، والإسناد، وإدارة المخاطر والالتزام، والمراجعة الداخلية، إضافة إلى تشجيع الابتكار بالمنتجات التمويلية؛ بما يسهم في توفير منتجات تمويلية حديثة تلبي رغبات المستفيدين.

وقد حددت مسودة قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين الحدَّ الأدنى لرأس المال المدفوع للشركة التي تمارس هذا النشاط بـ (5,000,000) خمسة ملايين ريال سعودي، مع صلاحية المؤسسة في رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقاً لأوضاع السوق.

وتدعو مؤسسة النقد المهتمين من الجهات الاعتبارية، ورجال الأعمال الراغبين في ممارسة هذه الأنشطة إلى الاطلاع على أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، ومسودة قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني عبر الرابط: هنا  ، علماً أَنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل دراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد.

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أحدث التعليقات

**""'سهم'""**😊
ضعنا بين اسعار المحلات الكل استغل هذي الضريبة برفع الاسعار حتى لوكان ما لدية رقم ضريبي بحجة ان الموزعين رفعوا الاسعار . هذي مسؤلية الجهات ذات العلاقة .
ابوبدر
فيلم رخيص
. راعــي الـددســـن .
الله يرحمه برحمته الواسعه .
. راعــي الـددســـن .
اللهــم إجعلها امطار خـير وبركه و إنفـع بها عبـادك .
ابو محمد 😎
............الشفاء ..^^

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