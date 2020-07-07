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يمكن تحديد خصوبة المرأة من خلال شعرها

Time منذ يومين
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يمكن تحديد خصوبة المرأة من خلال شعرها

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت دراسة حديثة انه يمكن للعلماء أن يحددوا خصوبة المرأة من خلال عينة من شعرها، حيث يحلل الإختبار مستويات هرمونات الخصوبة في شعر المرأة لتحديد عدد البويضات المتبقية

و ابتكر الباحثون الاختبار بعد التوصل لعلاقة بين مستويات هرمون (AMH) في الشعر، وعدد البويضات المتبقية لدى المرأة، وبحسب العلماء

وبحسب العلماء، يتم إنتاج هرمون AMH داخل مبيض المرأة، ويشير إلى احتياطيات بويضاتها والخصوبة المستقبلية المترتبة على ذلك، ويندمج هذا الهرمون في الشعر قبل أن يصل إلى سطح الجلد، وتستطيع المرأة ان تجري هذا التحليل في المنزل دون الذهاب إلى العيادة.

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
وكمان عنده فرع من مستشفى شهار للي عندهم انفصال شخصيه مثلك لانه واضح انه مشجع نصراوي
زعيم اااسيا
وكمان عنده فرع من مستشفى شهار للي عندهم انفصال شخصيه مثلك لانه واضح انه مشجع نصراوي
اجل يلعب على من
طيب وش المطلوب ننقض البيعة
نكوشة
والله ظنيتها هيا الشعيبي تشبهها بشكل مو طبيعي بهذا الفيديو بس بصراحة هيا اجمل منها🤗🤗
نكوشة
والله ظنيتها هيا الشعيبي تشبهها بشكل مو طبيعي بهذا الفيديو بس بصراحة هيا اجمل منها🤗🤗

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