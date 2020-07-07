نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

7 أنشطة لتقديم خدمات المياه بالمملكة

Time منذ ساعتين
Views 1636
Comment 2
7 أنشطة لتقديم خدمات المياه بالمملكة

الرياض (صدى):
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الثلاثاء، حددها نظام المياه، حيث تتولى الوزارة إعداد واعتماد الخطط التطويرية لمصادر المياه.

وأوضحت الوزارة، أنها تشمل: أنشطة المتاجرة بالمياه المحلاة الصحية والمنقاة والمعالجة، أنشطة الصرف الصحي والصناعي، أنشطة طرح مشاريع محطات التحلية والتنقية والمعالجة، نشاط إنتاج للاستخدام الحضري أو الصناعي، نشاط إمدادات المياه للأغراض الزراعية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى نشاط تنمية مصادر المياه بهدف استدامة الموارد؛ فضلًا عن نشاط تقديم الخدمة: وتتضمن أنشطة تحلية المياه تنقيتها، ومعالجتها؛ حيث تتولى " الوزارة"

إعداد واعتماد الخطط والبرامج التطويرية لمصادر المياه وإمداداتها، واستخداماتها، ومعالجتها على المدى القصير والمتوسط والبعيد.

Time واتساب

أحدث التعليقات

**""'سهم'""**😊
اكثر المحلات رفعت اسعارها سواء اللي برقم ضريبي او بدون
احمد فؤاد
انا سمعت للدكتور من فتره قريبه وكنت اتمني ان اسمع له من زمان راجل عملاق عملاق احبك كثيرا يا دكتور عبدالله
غييييوووورررر
بكل فخر وتحت ظل قيادتنا المواطن تحمل اعباء وتكاليف جائحه كورونا كاملة وزياده
امل
اذكرو الله والله اذا احتاجت الوحده لازم تجيب من بيساعدها في بيتها زوجها مثلا
امل
اذكرو الله والله اذا احتاجت الوحده لازم تجيب من بيساعدها في بيتها زوجها مثلا

أخر الأخبار

إنستجرام يطلق ميزة جديدة لجذب مستخدمي الهواتف الذكية
إنستجرام يطلق ميزة جديدة لجذب مستخدمي الهواتف الذكية
Time منذ دقيقتين Views 1063
خطورة شراء الإطارات المستعملة لسيارتك
خطورة شراء الإطارات المستعملة لسيارتك
Time منذ 8 دقائق Views 1088
بالفيديو .. محمد الشميمري يكشف خسائر المتاجرين بالفوركس
بالفيديو .. محمد الشميمري يكشف خسائر المتاجرين بالفوركس
Time منذ 9 دقائق Views 1238
متحدث الصحة: لا علاقة بين علاج "ريميدسيفير" وارتفاع الوفيات
متحدث الصحة: لا علاقة بين علاج "ريميدسيفير" وارتفاع الوفيات
Time منذ 9 دقائق Views 1249
"فلكية جدة": مذنب مشاهد بالعين المجردة بسماء المملكة
"فلكية جدة": مذنب مشاهد بالعين المجردة بسماء المملكة
Time منذ 18 دقيقة Views 1352
نيوم توقع شراكة بـ 5 مليار دولار لإنتاج وتصدير الهيدروجين إلى السوق العالمية
نيوم توقع شراكة بـ 5 مليار دولار لإنتاج وتصدير الهيدروجين إلى السوق العالمية
Time منذ 21 دقيقة Views 1242
بالفيديو.. رسالة ساخرة من طارق العلي لـ "ستيف هارفي"
بالفيديو.. رسالة ساخرة من طارق العلي لـ "ستيف هارفي"
Time منذ 25 دقيقة Views 1497
عقد تسوية لصالح ورثة عامل متوفى بـ 871 ألف ريال
عقد تسوية لصالح ورثة عامل متوفى بـ 871 ألف ريال
Time منذ 25 دقيقة Views 1663
بالصور.. أمين بخاري يشارك في تدريبات النصر
بالصور.. أمين بخاري يشارك في تدريبات النصر
Time منذ 31 دقيقة Views 1393
وفاة 3 شبان في حادث سير
وفاة 3 شبان في حادث سير
Time منذ 32 دقيقة Views 372