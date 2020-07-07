قيادي بارز بمليشيات الحوثيين: الجماعة فاسدة وظالمة

فهمي محمد (صدى):
كشف القيادي البارز بجماعة الحوثي والرئيس السابق لمكتبها السياسي ، صالح هبرة ما تقوم به المليشيات من ممارسة الظلم على أبناء الشعب اليمني والزج بهم في السجون.
وقال هبرة، عبر صفحته الرسمية "فيسبوك"، بأن الجماعة تمكن الفاسد متسائلا عن سبب إصرار جماعته على حكم شعب لا يرغب في أن تحكمه، مطالباً في ذات الوقت "بسلخ جلود الفاسدين ونحن من انتقيناهم بعناية".
ولفت هبرة وهو أحد المؤسسين بأن جماعته تدعي أنها تحكم الشعب لمصلحته، وهذا ما يدعيه كل المتسلطين، وفق تعبيره، مردفا بأنها بمجرد أن وصلت إلى السلطة، زجت به في السجون، وصادرت حقوقه، واستأثرت بالسلطة والثروة والقرار من دونه، وجعلته يقف في طوابير طويلة من أجل الحصول على دبة بترول أو ديزل.